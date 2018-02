Ei ny tid for Rauma

Leder

Når det fra og med i dag permanent kommer ei ferje nummer to på Langfjorden, går vi inn i ei ny tid for kommunikasjonene mellom Rauma og Molde. Ferjeframskrittet med 20-minuttersavganger gjør det bedre både å bo og å drive næring i Rauma.

Når bilferja Stryn nå er på plass, er det mye takket være den jobben som Langfjordforbindelsen AS og styreleder Lars Olav Hustad har gjort. Det er imponerende og prisverdig at de i en anbudsperiode har klart å få fylkespolitikerne med på å utløse opsjonen om to ferjer på strekninga Sølsnes-Åfarnes. Anbudsperioden varer fram til årsskiftet 2020/2021.

Bedre kommunikasjoner mellom Rauma og Molde er en styrke for både næringsliv og private. Det handler om å utvikle både Molde og Rauma. Det gjør det enklere også for pendlere å skulle bo i Rauma og jobbe i Molde. Men det bidrar også til å utvide arbeidsmarkedet. Med to ferjer som trafikkerer strekninga i perioden på døgnet det er mest trafikk, er det nesten så en ikke trenger å se på ferjeruta før en legger av gårde. Det er bare å kjøre; det går alltid ei ferje. Den tanken er utrolig bekvem.

Også for Molde lufthavn er to ferjer på Langfjorden godt nytt. Hyppigere avganger gjør det enkelt for folk i Rauma å velge Årø framfor Vigra. For Molde lufthavn er avhengig av oss i Rauma for å opprettholde og styrke sitt flytilbud.

Samtidig er det ikke til å legge skjul på at dette koster ekstra for brukerne – og særlig for dem som bruker sambandet mye; pendlere og transportører. Det er dem som må ta regninga for å finansiere ei løsning som har en årlig ekstrakostnad på 11,5 millioner kroner. Fylkeskommunen ville ikke finansiere to ferjer nå, men da politikerne kunne akseptere ei takstøkning på 18 prosent for personbiler og ni prosent for de største vogntogene, var det åpning for å gjennomføre dette samferdselsgrepet. Heldigvis er det bestemt at takstøkningen skal reverseres så snart anbudsperioden er over.

Til slutt minner vi politikerne om å fortsette jobben for ei bru over Langfjorden. Sjøl vi har fått to ferjer permanent, bør ferjer på Langfjorden være bare en midlertidig løsning.