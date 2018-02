Alvorlig signal fra politikerne

Leder

To nødvendige avklaringer er på plass etter at både Møre og Romsdal fylkeskommune og Rauma kommune denne uka sa ja til å gå inn med 2,1 millioner kroner hver i økt aksjekapital i Norsk Tindesenter Eiendom AS. Men det er fortsatt mange utfordringer for Tindesenteret i tida framover. Viktigst: Skaffe mer inntekter. Hvis ikke er det tvilsomt at det er flere offentlige kroner å hente.

Vi var til stede både i fylkesutvalget mandag i Molde, og i formannskapet på Åndalsnes tirsdag, der politikerne behandlet søknaden fra Norsk Tindesenter Eiendom AS om øke aksjekapitalen med til sammen 4,2 millioner kroner. Kommunen og fylkeskommunen har begge stilt lånegaranti for 10 millioner kroner hver, og hvis selskapet hadde gått konkurs, ville garantien blitt utløst. Derfor var begge utvalg mer eller mindre tvunget til å si ja.

Felles for de to møtene var at de hadde likelydende vedtak, og i begge utvalg var det politikere som rynket på nesa og syntes det var uheldig at eiendomsselskapet var kommet i en så krevende situasjon. Lengst av dem gikk Frank Sve (Frp) i fylkesutvalget, som var usikker på om Tindesenteret ville klare å gå i pluss etter negative driftsresultat både i 2016 og 2017: – En sier her at en har hatt driftsunderskudd de to siste åra, men at en forventer å gå i overskudd. Ja, det sier samtlige i denne bransjen, sa Sve.

Det Sve ikke sa noe om, er at det er ganske vanlig at nyetablerte selskap sliter de første åra. Særlig er det vanskelig i etableringsfasen å beregne hvor store inntekter en får. Her er det mange selskap som har fått en knekk, og ifølge SSB er det bare vel én av fire bedrifter som er i live fem år etter etableringen.

Signalet fra Sve er det viktig for styret i Tindesenteret å merke seg. Etter at kommunen og fylkeskommunen har bidratt med mange millioner i penger og lånegarantier, er det en grense for alt. Det var denne grensa Sve ville dra opp med sin kommentar.

Styret for driftsselskapet Norsk Tindesenter AS har en meget utfordrende og viktig jobb med å sørge for at enda flere bruker Tindesenteret. Selskapet trenger stabile inntekter i åra framover og må jobbe hardt for å selge seg inn både hos cruisepassasjerer og blant øvrige turister. Vi mener det også vil være lurt å evaluere grundig, og sjølransakende, om tindemuseet er godt nok markedsført og er spennende nok som trekkplaster.