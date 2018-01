Leder

En bobilpark kan være et skup for Åndalsnes og Rauma – både for handelsstanden og reiselivet.

Det var i lørdagens avis at forretningsmennene Lars Kroken og Ivar Åndal brukte ordet skup om planene der presenterte for en bobilparkering ved Tindekaia i Åndalsnes sentrum. De ser for seg et inngjerdet område med tilrettelagt sanitæranlegg, tømmestasjon for gråvann og toaletter og god tilgang til både drikkevann og elektrisitet. Håpet er at en bobilparkering i sentrum skal få folk til å velge å parkere og benytte tilbudene i nærområdet; handle, spise og bruke opplevelsestilbudene som finnes lokalt.

Jobber sammen om nytt tilbud: – Et skikkelig skup for sentrum – Dette blir et tilbud for den urbane bobilturist, sier Lars Kroken og Ivar Åndal som står bak prosjektet de håper å få realisert så raskt som mulig.

Kostnaden for opparbeidelse av anlegget er beregnet til fem til sju millioner kroner, og går alt etter planen, vil det kunne åpnes allerede til sommeren.

Det er mange turister, både nordmenn og utlendinger, som velger å feriere i bobil. Og det er nok en myte at bobilturister ikke bruker penger på sine reiser. Ifølge TNS Gallup, som i 2016 gjorde en undersøkelse for Norges Caravanbransjeforbund blant norske campingvogn- og bobileiere, så legger denne gruppa turister igjen mye mer penger enn først antatt. Campingvognturistene bruker 1.150 kroner pr. døgn, bobilfolket 700 kroner pr. døgn. Med andre ord: Det kan være mye penger å hente for Raumas handelsstand ved å prøve å få bobilturistene til å stoppe på Åndalsnes.

– En meget kjøpesterk gruppe – En bobilparkering i sentrum vil bidra til vekst for lokalt næringsliv, mener konsernsjef Pål Amundsen i Kroken AS.

Vi tror at det å tilrettelegge for bobilturisme ved Tindekaia vil føre til at flere turister bruke mer tid og penger på Åndalsnes. I dag er det mange som heller velger på fricampe på rasteplasser og parkeringsplasser rundt omkring; 30–40 biler og vogner i Nesstranda er ikke uvanlig.

Hvorfor kan de ikke heller bruke campingplassene? Noen gjør det, men mange vil ikke bo der – lik det eller ikke. De vil utnytte friheten som bobilen gir; stanse på steder der de kan oppleve noe og helst både tømme og fylle på i samme slengen. Og i den før nevnte undersøkelsen sier bobilfolket at de gjerne vil bo sentrumsnært, med noen enkle fasiliteter og til lav pris.

For å få dem til å bruke tid og penger på Åndalsnes, må man komme dem i møte. Og det er det Kroken og Åndal er i ferd med å gjøre. Det tror vi kan bli bra for Åndalsnes.