Fra vondt til verre for kommunen

Leder

2018 kan bli et knalltøft år for Rauma kommune. Ikke nok med at rettssaka med Veidekke kan bety 25–30 millioner kroner i tap, og at kommunen kan gå på en mulig eiendomsskattesmell på 4,1 millioner kroner: Nå må kommunen punge ut med 2,1 millioner kroner for å unngå konkurs i Norsk Tindesenter Eiendom AS. Situasjonen har gått fra vondt til verre og gir grunn til alvorlig bekymring for Raumas økonomi framover.

Da innkallingen til fylkesrådet kom fredag, ble det kjent at Skatt Midt-Norge har sendt et skattekrav til Norsk Tindesenter Eiendom AS på 4,2 millioner kroner. Myndighetene mener selskapet har gjort en feil fradragsføring av merverdiavgift for klatreveggen. De forlanger tilbakebetaling av moms med påløpte renter, og har ilagt eiendomsselskapet straffeskatt.

Selskapet har ikke penger til å betale regninga, som allerede er forfalt. Og for hver dag som går, påløper det forsinkelsesrenter. Det gjør at eierne har det svært travelt for å unngå konkurs.

Å ta opp lån vil bare utsette problemene, ettersom driftsselskapet for Tindesenteret har negativt driftsresultat både i 2016 og 2017. Konkurs er det absolutt verste utfallet, fordi fylkeskommunen og Rauma kommune hver har gitt en lånegaranti på ti millioner kroner. Det betyr at det ved en konkurs lander ei regning fra boet på ti millioner kroner både på rådmann Toril Hovdenaks bord, og hos fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

Derfor er en rettet emisjon, altså økning av aksjekapitalen, den mest fornuftige vegen. Vi mener fylkesrådmannen derfor gjør det eneste riktige når han innstiller på at fylkeskommunen skal gå inn med et beløp tilsvarende halvparten av kravet fra Skatt Midt-Norge, det vil si 2,1 million kroner. Forutsetningen er imidlertid at Rauma kommune gjør det samme. Og for Rauma kommune er det trolig den eneste utvegen.

Vi registrerer at Norsk Tindesenter Eiendom er uenig i kravet og påklager det. Vi kan bare håpe at de får gjennomslag slik at forutsetningene for drift blir mer slik de forutså. For det er ikke tvil om at vi trenger Tindesenteret som et nav i reiselivet.