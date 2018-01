Metoo må videreføres i 2018

Leder

Ap-nestleder Trond Giskes oppførsel overfor andre kvinner har sendt Arbeiderpartiet inn i en djup tillitskrise. Etter tirsdagens sentralstyremøte i Ap er det vanskelig å se hvordan partiet skal finne vegen ut av uføret og skape ro i partiet uten at Giske sjøl velger å fratre vervet. Det gjør i alle fall ikke saka bedre at Giske går i forsvar og mener enkelte beskyldninger mot ham er falske.

Det siste gjør at kløfta mellom den øvrige partiledelse og nestlederen bare blir enda djupere. Sjøl om man må ha forståelse for at Giske også skal ha rett til å forsvare seg, er det viktig at personer, som mener de har blitt utsatt for krenkende oppførsel, blir tatt på alvor når de velger å varsle.

Det kan være anklager mot Giske som ikke er av en så alvorlig karakter. Men vi har merket oss at Giske sterkt har beklaget sin oppførsel og gjennom det erkjent at han har opptrådt klanderverdig. Det mener vi er grunn god nok til at han av hensyn til varslerne burde holdt seg for god til å ta til motmæle nå.

Det er #metoo-kampanjen som har bevisstgjort først og fremst kvinner til å si fra om uønsket atferd. Det startet i begynnelsen av oktober med sex-trakasseringsskandalen rundt Hollywood-produsenten Harvey Weinstein. Dette fikk kvinner verden over til å ta bladet fra munnen og avslørte sextrakassering og maktmisbruk.

Her i Norge fikk kampanjen en styrke og et engasjement som de færreste hadde sett for seg. Det har vært gjennomført undersøkelser i mange bransjer og sektorer, også lokalt her i Rauma, og det er over hele landet avdekket en lang rekke forhold, som inntil #metoo bredte om seg ikke har blitt tatt på alvor. For dem som har vært utsatt for uønsket og/eller seksuelt krenkende atferd er det en lettelse at de nå blir hørt.

#Metoo er en av de viktigste begivenhetene i 2017. Vi håper at kampanjen videreføres inn i 2018 for å understreke, og bevisstgjøre særlig menn, at uønsket og/eller seksuelt krenkende atferd og maktmisbruk ikke er greit.