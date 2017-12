Vi må akseptere snø i avkjørslene

Leder

Det kan høres nærmest hjerterått ut at brøytesjåfører fyller private avkjørsler til eldre folk med snø. Men lik det eller ikke; de er tydeligvis i sin fulle rett til å kjøre på, uten å måtte ta hensyn til konsekvensene. Og jo mer det snør, dess mer må grunneierne akseptere.

Det var i tirsdagens avis vi skrev om Svea Stolpestad. 72-åringen på Verma hadde vært på reise siden onsdag da hun seint lørdag kveld kom heim igjen. Der fant hun til fortvilelse avkjørselen ved E136 full av tettpakket, våt snø. Pensjonisten måtte klatre over den meterhøge brøyteskavlen som brøytetraktoren hadde laget for å komme seg opp til bolighuset. For det hadde lokalt snødd mye i løpet av lørdagen.

Men Statens vegvesen mener de ikke har gjort noe galt i dette tilfellet. Byggeleder Kaj-André Døving i Vegvesenet sier at «Entreprenøren har ansvar for å måke vegen, grunneier/oppsitter måker avkjøringene.» Og mange kommuner er på sine nettsider tydelige overfor sine innbyggere: Når det snør mye, må tålegrensa utvides. Da vil du og jeg måtte legge inn en større egeninnsats enn normalt for å fjerne snøen.

Vegdirektoratet har uttalt at «Ulemper som følge av normal snøbrøyting på offentlig veg, herunder snøopplag på private naboeiendommer, er gjennomgående forhold vegens oppsittere erstatningsfritt må finne seg i.»

Ved større snøfall er det store ressurser som settes inn for å holde veger farbare og trygge. Brøytemannskapene må ut natt som dag, og ofte under krevende føreforhold. På kortest mulig tid skal de sørge for at du og jeg kommer oss fram, nærmest uansett vær. Vi må derfor ha forståelse for at under ekstreme nedbørsperioder er deres primæroppgave å holde vegene åpne, da kan de ikke ta hensyn til at de skuffer snø inn på private veger.

Vi vil likevel henstille lokalkjente brøytesjåfører til å ta hensyn. Ofte vet de hvor det bor eldre folk langs brøyteroden. Når de har tid; gjør en liten sving inn i avkjøringen og ta med litt snø. Det som for brøyteren tar noen sekund ekstra, er til stor hjelp for dem som må bruke håndmakt for å fjerne store snømengder.