"De gjør det litt bedre for oss andre"

Leder

Det legges ned en uvurderlig innsats i frivillig arbeid. Hver eneste dag bidrar flere millioner nordmenn både for å engasjere seg sjøl, men også for å gi andre et bedre liv, gjennom dugnadsarbeid. Samfunnet ville ikke gått rundt uten dem – faktisk er vi helt avhengige av bidragene.

Tall fra Extrastiftelsen viser at så mye som to av tre nordmenn jobbet frivillig i løpet av 2017. Det er en økning på fem prosent fra i fjor.

Verdien av frivillighet er beregnet til 74 milliarder kroner – penger som storsamfunnet sparer. Men det som ikke framkommer, er hva frivillige bidrar med av medmenneskelighet, varme og et mer inkluderende samfunn. Det kan aldri måles i kroner og øre. Og de fortjener all ros de kan få.

For Åndalsnes Avis er det givende å skulle dele ut førjulsgleder i adventstida. Det er en årelang tradisjon vi holder i hevd når vi med gode innspill fra leserne om hvem som fortjener en ekstra oppmerksomhet, plukker ut gode kandidater som vi tar kontakt med; intervjuer og lager reportasje om til avisa. Med i bagasjen ut har vi ei julestjerne, som vi overrekker som et bevis på hederen.

Ofte er det nettopp personer som bidrar med frivillig arbeid som leserne ønsker skal løftes fram. Sist helg var det Stine Bjørlykhaug og samboeren Andrew Hudson som med MMA-tilbudet i Måndalen «legger utrolig mye arbeid og timer i å ha treningstilbud for folk i alle aldersgrupper og fysisk form», for å sitere en av dem som ba oss ta med ei julestjerne til paret. Og klubben er blitt et samlingspunkt i bygda, ifølge Stine: – Det er jo veldig sosialt og mange kommer innom bare for å slå av en prat.

Vi oppfordrer enda flere til å tipse oss om verdige mottakere. La oss få vite om de gode menneskene der ute som bidrar litt utenom det vanlige for å gjøre det bedre for sine medmennesker. Det er lesestoff som vi vet det settes pris på i førjulstida.