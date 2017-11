Tomme hus sier mye om utfordringene

Leder

En oppsummering i forrige uke ga et dystert resultat: Ni tomme butikklokaler på gateplan. Det forteller mye om utfordringene i Åndalsnes sentrum.

I flere reportasjer den siste tida har vi fortalt om handelen på Åndalsnes. I praten med gårdeiere og butikkdrivere er det ingen uenighet om at det er krevende å drive handel i sentrum, det spriker noe når man skal peke på årsakene til at det er så mange tomme lokaler, men det er enighet om at noe må gjøres. Det positive er at det skjer noe og at viljen er der.

Og la det bare være sagt: Det er ikke helsvart. Noen driver med bra overskudd. Men av regnskapene ser vi at flere har drevet i minus i 2016. Og som vi vet: Noen har gitt opp. Det er et problem at jo færre butikker som blir igjen i Åndalsnes sentrum, dess mindre attraktivt blir det å dra dit på handel. Gråpapir på mange butikkvinduer gir besøkende et dårlig førsteinntrykk. Det er en vond spiral som det er vanskelig å komme ut av.

Utfordringene løses ikke med et knips. Og vi har heller ikke svaret med to streker under. Men vi tror gårdeiere som sammen viser vilje til å finne vegen for sentrum, er på riktig spor. Og ett virkemiddel er åpenbart: De bør kunne bruke lav husleie for å lokke nye butikkdrivere. Litt inntekter er bedre enn ingen inntekter. Særlig i en definert overgangsfase for å få sentrum på fote.

Sentrum er bygd for mer folk enn det som vanligvis besøker det. Det betyr også at vi i mer stille perioder av året bør gjøre det enda mer tilgjengelig og imøtekommende. Hva med å fjerne parkeringsskivene i perioden 1. september til 1. juni? Hva med i samme periode å åpne opp gågateområdet for parkering?

Vi har sett at det utenom sommeren er ganske god plass til både folk og biler i sentrum. Men i høgsesongen kan det være trangt, og da er det nødvendig med parkeringsregulering. Skal man åpne for gratis parkering i sentrum, forutsetter vi at det utvises disiplin fra dem som jobber der. Parkeringsplassene må forbeholdes besøkende kunder. Ellers er vi like langt. Men viktigst av alt: Vi må bruke butikkene i Rauma. Det er nøkkelen til å bevare dem.