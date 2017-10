Ikke rart det ulmer

Leder

Når kommunen sender ut faktura for en tjeneste uten å ha levert varen, blir det bråk. For det er ikke rart at det ulmer blant hytteeierne når de for andre gang i år må betale feiegebyr uten å ha sett snurten av en feier.

Faktum er at hytteeierne i verste fall må vente til 2020 før feieren dukker opp, og da må ha betalt 2.775 kroner. For det er ikke få fritidseiendommer som skal besøkes de neste åra, og kommunen trenger tid på å nå over alle hyttene, der noen av dem ligger «der ingen skulle tru ...»

Kommunen hadde tjent på å være mer proaktiv i kommunikasjonen. Da hadde de unngått støyen og irritasjonen. Nå må de i stedet bruke tid på å «dempe flammene».

Åndalsnes Avis har snakket med flere hytteeiere. Palmer Øverland og Oddvar Nyheim er to av dem. – Det hører ingensteds heime at de sender ut gebyr før de utfører jobben, sier Nyheim. – Jeg lært at når man betaler for en vare, så skal man få den, sier Øverland.

Brannsjef Falke Haugen la i lørdagens avis ikke skjul på at det har vært travelt å besvare alle henvendelsene fra hyttefolket i Rauma, som lurer på hvorfor i alle dager man krever inn en avgift på forskudd.

Men det er mulig å forstå brannsjefen. Han viser til en nasjonal forskrift som gjør at Rauma kommune fra 1. januar 2017 kan kreve inn feiegebyr også for fritidseiendommer. Gebyret er på 694 kroner året, har kommunestyret bestemt, som også har vedtatt at ordningen skal være 100 prosent sjølfinansierende.

Intensjonen for den nye forskriften er å redusere brannrisikoen på fritidseiendommer, der noen av dem ligger så vanskelig til, at dersom det begynner å brenne, er det fare for at brannvesenet ikke når fram før alt er nedbrent. I perioden 2009 til 2015 omkom 17 personer i branner i fritidsboliger. «De vanlige brannårsakene er feil montering, mangelfullt vedlikehold og feil bruk av ildsted», skriver Rauma kommune på egne nettsider, og forklarer dermed hvor viktig jobb som skal utføres.

Vi tror hytteeierne vil akseptere å betale feieavgift for en bedre brannsikkerhet. Men de vil vite at feieren kommer før de aksepterer gebyret.