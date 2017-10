Når biler gir blaffen i begravelsesfølget

Leder

Det er trist å lese om at folk ikke tar hensyn til begravelsesfølger på veg fra kirka til kirkegarden. Biler presser seg inn mellom biler i følget, vogntog vil ikke engang slakke på farta og det foretas stygge forbikjøringer. Vi tror det må en holdningsendring til blant bilførere.

Det var i tirsdagens avis at vi kunne lese om at begravelsesagent Monica Nakken, kirkeverge Magny Landre og politiførstebetjent Sindre Mittet alle kommer med den samme henstillingen til vegfarende: Vis hensyn og respekt for gravfølget. I mange av tilfellene handler det like mye om trafikksikkerhet som å utvise folkeskikk. De tre vi har snakket med kan hver for seg fortelle om mange hendelser som både er brudd på lova og der folk ikke bryr seg om at noen tar farvel med sine kjære.

men ikke alle er oppmerksom på det. I forskrift om kjørende og gående trafikk heter det et «Trafikant må ikke hindre eller forstyrre gående i gruppe under tilsyn av leder, prosesjon, begravelsesfølge, militær kjøretøykolonne eller sivilforsvarskolonne.» I klartekst betyr det at det ikke er lov å forstyrre et gravfølge.

At kista må fraktes med bårebil på vegen mellom kirka og gravstedet, blir mer og mer vanlig. Årsaka er at kirkegardene i umiddelbar nærhet til kirkene på tettsteder og i byer er fylt opp, og da man må ta i bruk andre områder et stykke unna som gravsted. Det skaper utfordringer når hele gravfølget må ut i trafikken som en del av begravelsen.

For at det ikke skal være tvil om en begravelsesbil er i tjeneste eller ikke, er det viktig at bilene bare benyttes til transport i gravferdsarbeid. Vi har ikke sett at det er et problem i Rauma, men andre steder i fylket. Hvis vi vegfarende får en følelse av at begravelsesbiler ikke alltid kjører i tjeneste, er vi redd at det svekker respekten vi skal ta til begravelsesbiler og -følget.

Vår oppfordring er klar: La de sørgende få sørge – stopp opp noen minutt mens gravfølget passerer. Det handler om folkeskikk og å vise både den døde og de etterlatte respekt.