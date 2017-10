Mer brannfarlig med billig kraft om natta

Leder

Når etterhvert alle husstander får nye, automatiske strømmålere, vil mange forbrukere kunne velge å bruke strøm når det er rimeligst; om natta når vi sover. Og da er faren at vi setter på strømkrevende husholdningsapparater som tørketrommel, vaskemaskin og oppvaskmaskin, og at vi seint oppdager at det brenner - eller i verste fall ikke får det med oss i det hele tatt.

Innen 2019 skal alle norske husstander få installert avanserte måle- og styringssystem, såkalt AMS, som gjør at forbrukerne kan følge med på strømforbruket og også planlegge forbruket og velge å legge det til tidspunkt når det er rimeligere strøm. Strømnettet er sprengt på dagtid, og de nye målerne gjør at nettleverandørene kan hente ut timesmålinger fra kundene og kunne fakturer timespris til kunder som vil ha det. Dermed kan de med prising av kraft styre når vi skal bruke strøm.

Til Teknisk Ukeblad sier Guro Grøtterud, seksjonssjef for sluttbrukermarkedet-seksjonen hos NVE, at de nye strømmålerne kan hjelpe folk til å spare strøm og at dette kan gi strømkundene insentiver til å flytte forbruket. «Vi ønsker at nettleien skal stimulere folk til å bruke strøm slik at kraftnettet kan utnyttes mer effektivt. Dette kan redusere behovet for fremtidige nettinvesteringer, og gi lavere regning for nettkundene samlet sett«, sier hun.

VG skrev fredag at brannvesenet i Norge så langt i år har rykket ut på over 40 branner som har startet i vaskemaskin eller tørketrommel, ifølge DSB. Hvis disse i større grad skal brukes om natta, er det grunn til å være urolig. - Brannfaren på natta er ikke nødvendigvis større, men reaksjonstiden før tiltak iverksettes er lengre, sier Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige til tu.no.

Huseiere som velger å starte husholdningsapparater på natta, må merke seg forsikringsselskapenes gode råd: Sørg for å ha gode røykvarslere. Og de må være optiske og seriekoplete. Det handler om ditt og din families liv.