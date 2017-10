Refleks burde være påbudt

Refleksbruk burde vært påbudt for fotgjengere i trafikken, og like selvfølgelig i bruk som bruk av setebelte er i bil og buss.

Leder

Den kan være forskjellen på å bli oppdaget eller ikke sett – og forskjellen på liv eller død. Med stadig mørkere høstkvelder, og mer krevende kjøreforhold, må vi minne hverandre på å bruke refleks. For det er bare rundt halvparten av oss som bruker den.

Har du opplevd at du kommer kjørende i mørket, og plutselig oppdager en mørk fotgjenger uten refleks langs vegen? Hva om du hadde vært litt uoppmerksom – hvor galt kunne det ikke gått? Slike situasjoner skjer daglig på norske veger. Det er små marginer som skiller en ubehagelig opplevelse for sjåføren og en tragedie for både fotgjenger og sjåfør.

Ulykkesrisikoen kan reduseres dramatisk med bruk av refleks. Det er et faktum at uten refleks er du synlig først på 25–30 meters hold, mens du med refleks synes på 140 meters hold når bilen bruker nærlys. «Omregnet til sekund har bilføreren 10 i stedet for to sekund til å reagere», skriver Trygg Trafikk på sine nettsider. De fastslår også at bruk av refleks reduserer risikoen for påkjørsel med 85 prosent.

Ifølge Trygg Trafikk har andelen voksne som bruker refleks økt de siste åra, men er fortsatt for lav. «I 2016 var det bare 39 prosent bruker den lille livredderen», skriver de.

Refleksbruk burde være påbudt for fotgjengere i trafikken, og like selvfølgelig som bruk av setebelte er i bil og buss. Vi støtter derfor Trygg Trafikks forslag om å innføre en prøveordning med påbud, først og fremst for å minne folk om hvor viktig det er å bruke refleks. Det er uholdbart at mindre enn halvparten av oss som beveger oss ute i trafikken i mørket ikke gjør oss mer synlig og ikke tenker på egen sikkerhet.

Vi tar med noen refleksråd til slutt: