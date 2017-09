En hjørnestein i Rauma-samfunnet

Det er en institusjon i lokalmiljøet som nå fyller 50 år. Gratulerer med jubileet, alle dere som har kjempet for at Rauma videregående skole ble bygd, og dere som gjennom alle år på ulikt vis har stått på for at skolen skal være en viktig del av utdanningstilbudet i Møre og Romsdal.

RVS har spilt en sentral rolle i utviklingen av Rauma som kommune og Åndalsnes som et sentrum i indre Romsdal. Siden oppstarten i 1967 har det som fra begynnelsen het Rauma yrkesskole gitt ungdommer mulighet til videregående utdanning uten å måtte flytte fra kommunen. Dette har styrket Raumas attraktivitet som oppvekstkommune. Skolen har gjennom dette også styrket båndet mellom elever og heimkommunen. Hva om skolen ikke hadde blitt bygd? Hvor hadde Rauma vært?

Men RVS har vært mer enn en videregående skole for Rauma. Ungdommer fra andre deler av fylket og fra nordre deler av Oppland har søkt mot RVS, og særlig mot skolens yrkesfaglige tilbud. Skolen har alltid hatt et godt renommé innenfor det som i dag heter restaurant- og matfag. Mange av Norges fremste kokker har startet sin yrkeskarriere nettopp på Rauma videregående skole. Skolen har levert kvalitet! Nærmere 20.000 ungdommer har vært elever ved RVS.

Men kampen for Rauma videregående skole vil måtte fortsette. Byene lokker. Tilbudet må være så attraktivt i Rauma, at lekkasjen til Molde-skolene bremses. Og da må skolen bli enda mer synlig.

Vi forventer at lokalpolitikere i Rauma og nabokommunene sammen jobber for å styrke utdanningstilbudet. De må følge med i timen og snu seg raskt, slik elevene gjør. Skolens tilbud må oppfattes relevant for ungdom. Sjølsagt må skolen tilby realfag, språk og samfunnsfag. Men yrkesfagene må også framover treffe ungdom. Og det tror vi at ei landslinje i fjellsport og tilkomstteknikk, som skolen har ønsket seg, ville gjort.

Gjennom 50 år har Rauma-samfunnet vært bygd rundt RVS. Vi håper skolen får en så sentral rolle også i åra framover.