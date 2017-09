Alvorlige mangler på ungdomsskolen

Det er alvorlig at fylkesmannen har avdekket 11 mangler ved Åndalsnes ungdomsskoles (ÅUS) rutiner og praksis for undervisning og undervegsvurdering i fagene norsk, matematikk og kroppsøving. Frykten er at avvikene kan ha fått konsekvenser for elevenes utbytte av opplæringen.

Det var i lørdagens Åndalsnes Avis det ble kjent at fylkesmannen har funnet mangler i skolens arbeid med:

Opplæringen i fag

Undervegsvurdering for å øke elevenes utbytte

Undervegsvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning

Når vi spør Rauma-rådmann Toril Hovdenak om avvikene har fått konsekvenser for elevenes læring, sier hun at det er det vanskelig å svare ja eller nei på. Så tilføyer hun: «Men det er klart at kravene er stilt fordi en tror at det har betydning for å øke elevenes læringsutbytte».

Og her er rådmannen ved kjernen av problemet: Når rutiner og praksis ikke har blitt fulgt, er det en fare for at elevene ved Åndalsnes ungdomsskole kan ha fått for dårlig opplæring. Derfor er det er bra at Fylkesmannen gjennom tilsynet nå griper fatt i manglene. Kommunen har frist til 1. desember med å få orden i systemet.

Rådmannen er tydelig på at det er skoleeier, altså Rauma kommune ved rådmannen, som er øverste ansvarlig for manglene som er avdekket. Men det er skolesjef og rektor som til daglig er tettest på og som har jobben med å følge opp rutiner og praksis og sørge for at elevene tilegner seg kunnskap.

Det er betryggende at Rauma kommune og ledelsen ved skolen tar manglene som er avdekket på største alvor og mener at de er i rute med å lukke avvikene. For det kan framover ikke sås tvil om elevenes utbytte av opplæringen ved Åndalsnes ungdomsskole. Vi tror også at den faglige oppmerksomheten som tilsynet bidrar til er til det gode for samtlige skoler i Rauma.