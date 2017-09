Det er sårt og opprørende å lese om gravide Aimi Reiten, som på grunn av en midlertidig jordmormangel i Rauma ikke fikk time hos jordmor før uke 39 i svangerskapet. Aimi føler at ingen bryr seg om henne og at hun ikke er blitt tatt seriøst.

Ifølge helsenorge.no, som er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge, har alle gravide rett til svangerskapsomsorg hos jordmor på helsestasjon.

Oppfølgingen av gravide i Rauma er for tida ikke tilfredsstillende. Siden mai i år har Rauma vært uten sin faste jordmor, som er ute i permisjon. Konsekvensen er at mange gravide ikke har fått lokal oppfølging i svangerskapet fra jordmor, slik de har krav på. For det har ikke vært enkelt å finne vikarer.

Helse- og velferdssjef Harald Digernes-Westby i Rauma kommune sier til Åndalsnes Avis at de har gått aktivt ut for å rekruttere vikarer, men har bare klart å fylle opp stillinga til vel 40 prosent. Dette er noe han beklager.

For Aimi Reiten ble konsekvensen av jordmormangelen at hun ikke fikk time hos jordmor før uke 39 av svangerskapet. Og da var det for seint å snu fosteret, som lå med setet ned.

Det er ingen trøst for gravide i Rauma som ikke får den oppfølgingen av jordmor de har krav på, men jordmormangelen er stor i hele landet: Halvparten av kommunene i Norge mangler jordmødre. Det er mye av forklaringen på hvorfor det er vanskelig å finne vikarer for midlertidig å fylle opp stillinga i Rauma.

Vi mener helseminister Bent Høie (H) har tatt et godt grep når han har foreslått at alle kommuner gjennom lov skal pålegges å ha en viss kjernekompetanse. I et høringsforslag stilles det krav om at alle kommuner fra 2018 skal ha lege, sjukepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster. Det er en god begynnelse. Men det må også stilles kompetansekrav til stillingene. Og det må i tillegg defineres tydelig hvor stor tjeneste ut fra folketall som kommunen er pliktig til å ha.