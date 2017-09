Lokal kvalitet selger

I forrige uke feiret Rauma kulturhus sin tiårsdag. Det har vært ti år med nære, gode opplevelser i en blanding av lokale oppsetninger og nasjonale trekkplastre. Alt presentert i en profesjonell og lun ramme som huset, deres ansatte og frivillige – og publikum – bidrar til.

I glede over nytt kulturhus, ble lista for kulturhusprogrammet lagt høgt. Vi har også for åra framover store forventninger til både kulturhusstaben og politikerne, som gir rammer for kulturhusdrifta. Det er ingen grunn til ikke å ha ambisiøse planer også i åra framover. Men vil politikerne det?

Vi vet at det er krevende å drive et kulturhus. Artister som trekker et stort publikum koster veldig mye penger, og det er forventninger der ute om at Rauma kulturhus skal ha kjente aktører på scena av og til. Men det har gjennom de ti åra vist seg at lokalproduserte oppsetninger har vært den største suksessen for kulturhuset. Vi tenker først og fremst på Raumarevyen, Spectacular Spectacular og den superlokale versjonen av «Skal vi danse?». De to førstnevnte har vært satt opp årlig.

Vi tror ikke på et enten eller. Rauma kulturhus må ha et program bestående av både publikumsmagneter og lokalproduserte show, i en gjennomtenkt miks. For med stadig bedre kommunikasjoner, øker også konkurransen med tilbudet i byene – og dermed også kravet fra publikum til kvalitet. Kvalitet er og blir et nøkkelord.

Men skal kulturhusstaben få til dette, er de avhengig av politisk vilje til å satse på kultur. Regjeringen som har sittet ved makta de siste fire åra uttalte i sin regjeringsplattform fra 2013 at «Kulturpolitikken skal bidra til å gi mennesker mulighet til å delta i og oppleve et mangfoldig kulturliv.» Den uttalte viljen er til stede, men vi sakner at det følger penger med. For det er vel nettopp mangel på penger som er grunn til at sittende kommunestyre ikke prioriterer kulturen særlig høgt?

Kulturhuset er også avhengig av at raumaværingene benytter seg av tilbudet. Vi ser med glede at enkelte i sosiale medier bruker energi på å minne andre om at dersom man ikke bruker kulturhuset, så forsvinner tilbudet. Skulle det sistnevte skje, vil det i tilfelle være et stort tap for Rauma-samfunnet.