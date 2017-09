Det skal koste å bruke via ferrataen

Har Norsk Tindesenter anledning til å kreve penger fra folk som går via ferrataen på egen hånd, på eget ansvar og med eget utstyr? Muligens har de det. Men vårt råd er: Spill på folks samvittighet og be folk frivillig betale for å bruke anlegget. Det er bedre enn å pålegge brukerne å betale «inngangspenger».

Sist uke skrev Åndalsnes Avis om antall besøk i via ferrataen opp Nesaksla. Daglig leder Anita Vik Buckley ved Norsk Tindesenter fortalte at 550 personer har betalt siden Introveggen åpnet 2. august og Vestveggen åpnet 23. august. Men hun har inntrykk av at det er mange som ikke betaler. – Skal du gå jernstigen er det en avgift på 100 kr for Introveggen og 200 kr for Vestveggen. Disse pengene vil gå til vedlikehold etter vinteren, og eventuelt til å videreutvikle det på sikt, sa Buckley.

Hun mener at det er greit å ta betalt, med tanke på allemannsretten. – Ja, det er det. Alle har rett til å gå der, men med en gang man klikker seg inn på et anlegg, er du en bruker av anlegget, sier Buckley til Åndalsnes Avis.

Miljødirektoratet har det overordnete ansvaret for allemannsretten, og definerer den slik: «Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier.» Det er imidlertid en åpning i friluftslovens §14 for å kunne «kreve en rimelig avgift for adgangen til badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde». Det er nok her at Norsk Tindesenter ser en mulighet for med lova i hånd å kunne kreve penger fra brukerne. Men Miljødirektoratet presiserer at avgiften skal være lav og at dersom det er gjort store investeringer på området, «kan det ikke kreves at disse skal dekkes inn ved avgiften i sin helhet».

Vi forstår dem som har lagt ned tid og penger i anlegget i Nesaksla ønsker å holde det ved like. Da må det også være noen inntekter. Men vi tror frivillighet, samvittighet og god markedsføring er en bedre resept enn inngangspenger, som trolig bare gir småpenger i kassa, og bidrar til å svekke allemannsretten. Det har «Verdens beste kommune for naturglade mennesker» lite å tjene på.