Gummikulene er et alvorlig problem

Gummikuler brukt på fotballbaner og leikeplasser er et stort miljøproblem. Forurensingen er så alvorlig, at det må tas betydelige grep nasjonalt for å hindre at farlige stoffer havner i naturen.

Kulene er ofte opphakkete bildekk og inneholder mikroplast, som er skadelig for alt liv i havet og som tas opp i næringskjeden. I valgkampen ble problemet løftet fram på dagsorden.

I Rauma er problemstillingen aktualisert etter en artikkel i Åndalsnes Avis sist torsdag. Der kom det fram at kommunen har benyttet gummigranulat på den nye leikeplassen på Vøra. De små gummikulene gjør det mykere å leike og å falle på. Men en del av gummikulene har løsnet, og med kraftig vind, blåser de av gårde. At noe også havner i sjøen, er hevet over enhver tvil. Og da er det et alvorlig problem.

Når Åndalsnes Avis kontakter miljøvernlederen i Rauma, gjør han det klart at kommunen er kjent med problemet og har tatt kontakt med leverandøren, som har lovd å komme og erstatte gummikulene med annet underlag. For det er ikke bra at mikroplast, som gummikulene inneholder, havner i havet. Her må det ryddes opp snarest. Vi forventer at miljøvernlederen følger opp saka tett med leverandøren og får til en snarlig bedring.

Gummikulene på kaia på Åndalsnes blir likevel bare for småtterier å regne sammenliknet med forurensingen fra 1.500 norske kunstgrasbaner og 2.000 ballbinger. Ifølge forskning.no er det på en stor bane mer enn 100 tonn svarte kuler. Dagbladet skriver at konsulentselskapet COWI i 2015 gjorde en utredning for Miljødirektoratet, og den viste at mellom tre og fem tonn forsvinner hvert år fra hver store kunstgrasbane. Mesteparten forsvinner når banene brøytes, men noe renner også ut gjennom dreneringene.

Vi er glad for at også Norges Fotballforbund tar problemet på alvor. Forbundet har annonsert at det vil iverksette tiltak for å redusere svinn av gummigranulat fra kunstgrasbaner med 90 prosent innen 2020. For det trengs djuptgripende tiltak dersom vi skal få kontroll over den alvorlige miljøforurensningen.