Tøffere jobb for Erna de neste fire åra

De fire samarbeidspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF er valgets vinnere. Men statsminister Erna Solberg vil få en mye mer krevende jobb med å holde gruppa samlet enn hun har hatt den siste stortingsperioden. For flertallet er skjørt. Meget skjørt.

Det var etter forrige stortingsvalg mange som dømte dagens regjering nord og ned. Hvordan skulle de fire partiene klare å samarbeide? Resultatet har vi sett; med Erna ved roret manøvrerte de seg velberget gjennom både oljekrise, migrasjon og kommunereform. Utfordringene har vært mange. Og nå har velgerne gitt dem ny tillit – sjøl om både Venstre og KrF bare med et nødskrik karet seg over sperregrensa.

Det borgerlige flertallet er så knapt, at det fordrer et enda nærmere samarbeid den kommende perioden. De siste fire åra har Solberg-regjeringa trengt støtte i Stortinget fra bare ett av de to støttepartiene. Nå må Høyre og Frp ha drahjelp fra både Venstre og KrF for å ha flertall. Og KrF-leder Knut Arild Hareide har gjort det klart at han ikke vil støtte ei regjering som Frp er en del av. Å regjere uten KrF kan bli en meget krevende balansegang for Erna Solberg og Siv Jensen.

Det er all grunn til å merke seg at statsminister Erna Solberg varsler at Norge går inn i ei tøffere tid. Regjeringen har ikke så mye oljepenger å bruke de neste fire åra, og det kan tære på forholdet mellom regjeringskameratene.

Også i Rauma ble det blått. Høyre og Frp fikk til sammen 44,1 prosent av stemmene og er de største partiene i Rauma. Og sammen med KrF og Venstre har de flertall.

Aller mest oppsiktsvekkende er det at Frp siden forrige stortingsvalg har blitt nest største parti. Partiet, som fikk flest stemmer både i Måndalen valgkrets og i forhåndsvalget, økte oppslutningen med 10,4 prosentpoeng fra fylkestingsvalget i 2015 og 1,7 prosent i 2013. Vil det holde fram mot neste kommunevalg?

Ap har falt fra å være største parti i Rauma i 2013 til å være tredje størst i 2017. Partiet har i kommunen mistet 6,5 prosentpoengs oppslutning siden 2013. Dette svir for partiledelsen. Vi er spente på hvilke grep som nå må tas.