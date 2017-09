«Ideal»-historien må inn i skolene

Skonnerten «Ideal» var mandag for første gang på Åndalsnes. Vi håper det blir mange flere besøk, og at Rune M. Torgeirson får muligheten til å ta med seg barn og unge fra Rauma på Norges største seilende trefartøy. Vi trenger «Ideal» for å ta vare på og føre videre våre kulturhistoriske tradisjoner, men det fordrer at skipet også brukes.

Det er en imponerende historie bak skonnerten «Ideal», som paret Kari Moe Sundli og Rune M. Torgeirson har stått i spissen for å bygge. Deres store drøm har vært å lage en kopi av skonnerten «Ideal», som ble bygd på Skaalurens Skibsbyggeri i 1903, og gikk med saltfisk og klippfisk på Newfoundland, Brasil, Portugal og Spania. Skipet er 120 fot langt med tre master. Og som drømt, så gjort: I Vågen i Kristiansund har en gjeng idealister, med Sundli og Torgeirson som drivkrefter, brukt år på å strekke kjøl, bygd skrog, innredet, snekret interiøret – kort sagt; bygd hele båten sjøl. For eksempel har Torgeirson sjøl felt og saget tømmeret som er brukt til seilskipet.

Mens arbeidet har pågått, har det vært åpent for publikum å se på det imponerende håndverket. Trafikken i Vågen var så stor under byggingen, at båten ble en turistattraksjon i byen. Og Torgeirson har villig og livlig tatt imot gjester og fortalt om den utrettelige jobben som er lagt ned. Det er umulig å ikke bli imponert over tålmodigheten, innsatsen og entusiasmen.

«Vi har som målsetning å gi et godt og levende bidrag til alle maritimt interesserte i byen og distriktet. Vi har et stort ønske om å videreføre Kristiansunds maritime historie. Skonnerten «Ideal» vil bli en stolt representant for sjøfartsbyen Kristiansund», framgår det av Skonnert «Ideal»s nettsider.

Når «Ideal» begynner å nærme seg ferdigstillelse, er det en drøm som er i ferd med å gå i oppfyllelse. Ett år til med arbeid, så er den klar til å gå som skoleskip og kulturformidler. For barn og ungdom er en seiltur med «Ideal» en unik mulighet til å lære seg maritim kultur, historie, geografi og naturkunnskap – og til å se at det er mulig å gjennomføre noe man virkelig tror på. Vi håper kommuner i hele fylket bruker «Ideal». Dette er en skatt for hele kystfylket Møre og Romsdal.