Små marginer, din stemme kan telle

Det går mot en valgthriller i Møre og Romsdal. De siste meningsmålingene både nasjonalt og i fylket tyder på at mandagens stortingsvalg blir uhyre jevnt. Så marginalt er det, at nettopp din stemme kan avgjøre om det er Jonas eller Erna som skal styre landet de neste fire åra.

Onsdag offentliggjorde Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke ei meningsmåling gjort i fylket vårt, gjennomført av Respons Analyse. Den viser at det kan bli kamp om Mørebenken. Målingen tyder på at Ap, Høyre og Frp får to mandat hver og Sp ett, at Ap, Høyre og Frp kjemper om det åttende og siste og at Ap ligger best an i den kampen.

Raumas eneste stortingskandidat, Yvonne Wold (SV), må slik det ser ut nå, håpe på et utjevningsmandat. For det er partiene med lavest oppslutning som pleier å få flest utjevningsmandater, forutsatt at de kommer over sperregrensa på fire prosents oppslutning på landsbasis.

Mange frykter at deltakelsen ved årets stortingsvalg kommer til å bli rekordlav. Etter vårt syn har partiene i valgkampen ikke klart å få fram skillelinjene tydelig nok. At både riksmedia og politikere synes å være mer opptatt av å diskutere eventuelle samarbeidskonstellasjoner ved ulike utfall av valget, enn å tydeliggjøre innholdet i partienes politikk, har ikke vært med på å bidra til økt interesse. Selvfølgelig er det av betydning hvem som skal samarbeide med hvem – om en stemme til KrF er en stemme på Frp eller en stemme til Ap er en stemme til Rødt. Men dette har dessverre overskygget det viktigste: Hva partiene ønsker å gjennomføre den neste stortingsperioden.

Vi har også latt oss frustrere over at politikere i debatter ikke får muligheten til å snakke ferdig. Enten så er det en programleder som avbryter midt i et resonnement, eller så prøver en motdebattant å overdøve. I torsdagens debatt på TV 2 var dette påfallende. Både programledere og politikere bør spørre seg om det kan fortsette slik. Vi tror slik «kakling» øker politikerforakten.

Skal demokratiet fungere, er det viktig at vi alle gjør borgerplikten og bruker stemmeretten. Din stemme kan avgjøre.

Godt valg!