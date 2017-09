Det var på høg tid

Vi gleder oss over at det nå kan se ut som om HV11 på Setnes-moen overlever sparekniven i Forsvaret. Takk til alle som har jobbet for å beholde Heimevernet.

Det betyr at arbeidsplasser reddes og at den sivile beredskapen, som Heimevernet kan bistå med, opprettholdes. Men først og fremst har lovnaden fra regjeringspartiene Høyre og Frp stor forsvarspolitisk betydning. Og heldigvis: Den forsvarsstrategiske argumentasjonen, at HV11 er viktig for forsvaret av landet vårt, synes omsider å ha nådd igjennom helt inn til forsvarsdepartementets politiske ledelse.

Hvorfor Frp og Høyre først fem dager før valgdagen skal være så tydelig på at det er kjempeviktig «for Norge å ha tilstedeværelse mellom Trondheim og Bergen», slik Sylvi Listhaug begrunnet avgjørelsen, synes vi er underlig. Det gjør at vi forstår at Jenny Klinge (Sp) reiser spørsmål om hvor ektefølt engasjementetet for HV egentlig er. Eller var det slik at det ektefølte engasjementet først skulle røpes for omverden fem dager før valgdagen, for å gi partiene hjelp på oppløpssida?

Statssekretær Øystein Bø (H) i Forsvarsdepartementet kom med nyheten om at det i landmaktutredningen blir foreslått å videreføre dagens heimevernsstruktur, inkludert HV11 på Setnes-moen. Konsekvensen er altså at det blir en militær tilstedeværelse mellom Bergen og Værnes. Dersom HV11 skulle bli borte, ville altså kysten vår vært uten forsvar. Det ville selvfølgelig vært helt meningsløst, noe både sjefen for HV11, John Arvid Svindland, og distriktsrådets leder Per Devold gir klart uttrykk for.

Når statsekretæren forklarer at han kommer til Setnesmoen med det glade budskap for å skape ro etter lang tid med usikkerhet, er det selvfølgelig gledelig, men på høg tid. Ansatte, mannskap og lokalsamfunn i to fylker har vært utsatt for en utidig seigpining fra politikere og øverste forsvarsledelse, som gang på gang har skapt usikkerhet om HV-avdelingen på Setnesmoens eksistensgrunnlag.

Vi merker oss med forventning, og glede, at de to regjeringspartiene uttrykker hvor viktig HV11 er i forsvaret av landet vårt. Det må bety at truslene om nedleggelse av HV11 kan legges bort for godt.