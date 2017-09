Helt nødvendig med samarbeid

De seks gardene i Romsdalsgårdene tar et riktig og viktig vegvalg når de nå velger å samarbeide og bygge lokale allianser. Det er ei god oppskrift på å overleve og å utvikle seg, i ei krevende turistnæring. Vi tror samarbeid er verdiskapning.

Sist torsdag var det offisiell åpning med omvisning på alle de seks gardene i Rauma; Woldstad gard, Devold gård, Vingården Tuen, Monsås gård, Lensmansgarden og Rosvang gaard. Driverne har i lang tid snakket sammen om å jobbe tettere i hop, og nå tar de skrittet helt ut. På rundturen fra gard til gard var det tydelig at utgangspunktet er godt når alle uttrykker at de ser mulighetene i det å jobbe mot felles mål.

Det handler om å våge å anbefale naboen – og bli trygg på at naboen gjør det samme. Vi synes Per Devold ved Devold gård oppsummerer det godt, når han til Åndalsnes Avis sier følgende: «Det er veldig artig å kunne jobbe sammen. I stedet for å irritere seg over at naboen tjener penger, så tenker vi at det er plass til alle. Og det vi ikke kan ta, det kan vi sende videre.»

Vi tror samarbeidet skal gi en gevinst for alle som er med og at det skal gi dem mer kraft som ei gruppe. Helt konkret handler det også om å kjøpe av – og anbefale – hverandre. For eksempel når Gudrun Woldstad og Guttorm Furmyr trenger lam til middagsmenyen; da kjøper de det av Mari Klauseth Hagen og Halvor Hagen på Monsås gård. Eller når Albert Sandnes og Otto Beyer på Rosvang gaard vil ha laks på menyen; da kan Per Devold selge. Og når gjestene har lyst på opplevelser og kvalitet utenom det vanlige, så kan både fjordfiske med utgangspunkt Lensmansgarden, eller vinsmaking på Vingården Tuen, anbefales.

Det handler om å spille hverandre gode. Reiselivet i Rauma er ikke større enn at man må ta vare på gjestene som kommer og gi dem den beste opplevelsen og den beste kvaliteten – slik at de besøkende kommer igjen og igjen. Det er slik vi har sett andre deler av Raumas næringsliv samarbeide. Et godt eksempel er jobben som er gjort for å utvikle, produsere og selge garderobekroken Hlin. Vi håper og tror at gardsturismen i Rauma er det nye Hlin.