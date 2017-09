Hjortebestanden må reduseres kraftig

Sist vinter har menigmann kunnet observere en betydelig økning i antall hjort i Rauma. Og både tellingene og henvendelsene til kommunen fra bønder bekrefter det mange har sett: Nå er bestanden av hjort i Rauma så stor, at dyra er til plage for veldig mange. Det minner om plagene tidlig på 90-tallet. Derfor må veksten stanses – helst tas ned.

I torsdagens Åndalsnes Avis kunne vi lese om bønder, grunneiere og skogbrukssjefen som alle uttrykte det samme. Dyra gjør store skader på skog og på innmark, både sommer som vinter. På Nysetra kunne bonde Endre Stener vise oss enga han sådde 1. juni. Store flokker med hjort har spist opp hele avlingen. Det er ikke fôr igjen til Steners dyr. Og Stener er dessverre ikke alene. Mange bønder melder om de samme problemene.

For bønder som lever av det avlingene gir dem, er en så høg bestand av hjort helt uakseptabelt. Og når de sier at nok er nok, er det all grunn til å lytte.

Men det økende antallet dyr er utfordrende av flere grunner. I tillegg til at de spiser avlingene om sommeren, gjør de skader på innmarka på vinterstid når det er snø og de graver med klauvene for å finne fôr. Heller ikke trær får være i fred når det er mye dyr og lite fôr. Og i trafikken skaper de økt fare når de oppholder seg ved vegene og krysser dem på nest uventa tidspunkt.

Det vil også være en fordel å øke avskytinga kraftig for å redusere eventuell fare for smitte i hjortebestanden. Det vil være en katastrofe om hjort blir smittet av den dødelige sjukdommen.

Ansvaret for en bærekraftig bestandsforvaltning ligger først og fremst regionalt og nasjonalt. Lokalt vil vi gi ros til viltnemnda som i år har økt kvoten med 20 prosent. I år kan det tas ut 809 hjort i Rauma, men det er mulig å ta ut mye mer hjort enn det som tas ut i dag. Oppfordringen til jegerne er derfor: Fyll opp kvoten. Ta ut alle tildelte dyr og sørg for at avskytningen kommer så tett på 100 prosent som mulig.