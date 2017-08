Blir hemmet fordi de er jenter

Man skulle ikke tro at det var mulig i 2017, men en rekke kvinnelige fotballspillere over hele landet har fortalt om en enorm forskjellsbehandling mellom herre- og kvinnespillere. Men det synes dessverre ikke som om Norges Fotballforbund, krets og klubber tar kritikken på fullt alvor. Vi tror derfor at det tar tid å snu skeivfordelinga.

Forskjellsbehandlingen som er påpekt, skjer først og fremst i seniorfotballen. Guttene prioriteres, mens jentene som legger ned minst like mye trening og innsats, må kjempe for å bli sett. Også vi i media må ta vår del av kritikken.

Det handler selvfølgelig om penger, men ikke bare det. For mens herrespillerne har millionlønninger, er økonomien i damefotballen for småpenger å regne. Sammenhengen mellom manglende satsing på kvinnefotballen ute i krets og klubber og sommerens norske EM-fiasko, synes temmelig åpenbar.

I Molde Fotballklubb får ikke damelaget bruke innbytterbenkene som herrelaget bruker på sine kamper. Der i klubben er damelaget, som neste år kan være et 1. divisjonslag, definert som breddeidrett. A-laget i eliteserien er derimot toppidrett. Breddeavdelingen leier stadion av Aker Stadion, og da har de egne garderober og innbytterbenker. Forstå det den som kan. Signaleffekten til trenings- og satsingsvillige jenter er i alle fall ikke god.

I lørdagens avis var det et intervju med de tre Rauma-spillerne på Molde Fotballklubbs damelag. En av dem, Mia Merlid, reagerer kraftig på at jentene i klubben ikke likebehandles med guttene: – Det er ikke like lett å satse som jente. Vi får rett og slett ikke de samme mulighetene som guttene, sjøl om det samme arbeidet blir lagt ned, sa hun.

Uttalelsen til Merlid er det all grunn til for Molde Fotballklubb å ta på største alvor. Arbeidet med å utjevne forskjellene må starte umiddelbart.