Alt for Norge gjennom 25 år

Det har vært noen tunge dager for tilhengerne av republikk i Norge. Med denne ukas markering av kong Harald og dronning Sonjas 80-årsdager, har vi sett to usedvanlig populære og folkekjære ledere av monarkiet som gang på gang viser at de klarer å samle nasjonen.

Det finnes flere gode argumenter for å hevde at man bør avskaffe monarkiet som styringsform. Det er grunn til både å spørre og å diskutere om det er riktig at vi som tilhengere av demokrati skal la den mektige rollen som statsoverhode gå i arv. En slik debatt er både sunn og velkommen. Vi tror den også er med å skjerpe de kongelige.

Men historien har så langt vist at monarkiet lever i beste velgående – også i 2017. Nasjonen har vært heldige og fått dedikerte mennesker inn i rollene. Og: Våre regenter har sørget for å tilpasse seg en ny tid og blitt mer enn institusjonen Kongen i statsråd.

Med feiringene denne uka har vårt kongepar bekreftet for hele Norge at de har vokst seg inn i rollen. Eller som folketaler Bjarte Hjelmeland så treffende sa det i sin tale foran slottet: «De strekker seg mot folket». Og i talen som kongen og dronningen holdt sammen, sa kongen at det handler om å få være seg sjøl. Akkurat det er ei oppskrift som passer for mer enn en konge og ei dronning.

Vi er imponert over hvordan kongen og dronningen har gjort gjerningen til et fellesprosjekt – og at de tross alderen holder et høgt tempo. – Dette hadde jeg ikke klart uten min hustru gjennom snart 50 år ved min side. I dag vil jeg derfor si en varm takk til dronningen, sa kong Harald i talen.

Nede «ved bordenden» satt arvtakerne og lyttet nøye. De har nok fått med seg at 81 prosent av de spurte i en undersøkelse som Norstat i vinter gjorde på vegne av NRK, støtter monarkiet. Det hadde ikke skjedd uten at vårt kongepar gjennom 25 år igjen og igjen har kvittert ut kong Haralds valgspråk «Alt for Norge».