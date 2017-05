Nå skal det løsne for Tindesenteret

Det har vært en bratt start for Norsk Tindesenter AS. Fjorårets driftsresultat ble negativt, i underkant av én million kroner i underskudd. Men allerede i år vil senteret få en enda mer sentral plass, både for turistene som besøker Åndalsnes, men også som det naturlige midtpunktet for bratt friluftsliv i Norge.

Lørdag er det ett år siden kronprins Haakon åpnet Norsk Tindesenter på Åndalsnes og erklærte at Åndalsnes er Norges tindehovedstad. 13. mai i fjor gledet vi oss alle og var stolte over at ideen til Arne Randers Heen var blitt virkelig. Men vi hadde også store forventninger til hvilken plass det nye, arkitektonisk litt rare senteret skulle få og ta, både lokalt, men også nasjonalt.

Den gang var uteområdet midlertidig, og vi kunne bare forestille oss hvordan det skulle bli når anleggsarbeidet var ferdig. Nå er det bare noen uker til offisiell åpning av sentrumsutbyggingen del 2, som skjer under tettstedskonferansen på Åndalsnes 7. og 8. juni, og uteområdet ser allerede innbydende ut.

Tindesenteret fyller allerede mange funksjoner. Sentrum er med tilveksten blitt større og mer helhetlig og vi har fått et nytt samlings- og treffsted på Åndalsnes. Vi er ikke i tvil om at Tindesenteret også kommer til å trekke til seg mange turister og gi nye muligheter for handelsstanden lokalt. Og for reiselivet er den med på å komplettere tilbudet i regionen.

Klatresentermuseet er hovedinntektskilden til Tindesenteret, og i fjor ble det registrert 16.000 museumsgjester. Daglig leder Anita Vik Buckley påpeker at 16.000 bare er en liten andel av det totale besøkstallet i senteret, uten at hun kan gi et eksakt totalbesøkstall. Men det forteller at det ligger et stort uutnyttet potensial i å friste enda flere til å betale inngangspenger.

Tindesenteret gjør derfor rett i å jobbe målrettet mot cruiseoperatører for å sikre at en andel av besøkende cruisepassasjerer i fylket legger turen innom klatresentermuseet. I år ligger det an til over 100.000 cruisepassasjerer på Åndalsnes. Får Tindesenteret tak i en del av dem som årlig kommer, gir det forutsigbare inntekter og ro til å utvikle og spisse satsingen.