Må raskt få på plass to ferjer permanent

Samferdselsavdelingen i fylket har en viktig oppgave foran seg: Å komme til enighet med Fjord 1 for å få på plass to ferjer permanent over Langfjorden, også etter at sommersesongen fra og med 12. juni til og med 10. september er over.

Sist torsdag var det møte i samferdselsutvalget. Møtet var lagt til Grand Hotel på Åndalsnes, og ei av sakene det var knyttet mest spenning til, var saka om «Driftsstatus for fylkesvegferjesambanda i Møre og Romsdal 2016», og hva som ville komme fram om permanent toferjeløsning på strekninga Sølsnes-Åfarnes. Som kjent har fylkeskommunen i februar i år utløst toferjeopsjonen, og Fjord 1 har dermed ett år på å få på plass ferje nummer to.

Det er viktig å ta med hvordan løsningen kom i stand: Brukerne av sambandet skal betale to takstsoner høgere billettpris for å finansiere løsningen. Og politikerne i samferdselsutvalget har vært både løsningsorienterte og smidige når de har sagt ja til den kreative ordningen. Med andre ord er det stor vilje fra mange hold for å løse trafikkutfordringene på ferjestrekningene Sølsnes-Åfarnes.

Vi er klar over at Fjord 1 har ett år på seg til å skaffe ny ferje, og ikke bryter noen avtale ved å vente til februar 2018 med å få på plass ferje nummer to. Men med tanke på at mange gode krefter jobber for toferjeløsning også etter sommersesongen, er det å håpe at begge parter – også Fjord 1 – viser stor vilje til å komme til enighet.

Skulle Fjord 1 stå på sitt, betyr det i tilfelle fem måneder, fra september til februar, med bare ei ferje på Sølsnes-Åfarnes. Det vil være beklagelig med tanke på næringsliv, pendlere og reiseliv som er avhengige av hyppigere ferjeavganger enn det ei alene ferje over fjorden kan bidra med.

Vi er glad for at et enstemmig samferdselsutvalg «ber administrasjonen ta opp nye forhandlingar med sikte på tidlegare oppstart av 2-ferjeløysing på Sølsnes-Åfarnes.» Vi håper nå at Fjord 1 og fylkeskommunen snarest kommer til enighet – for de reisendes skyld.