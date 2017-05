Godssatsing på riktig spor

Vi har store forventninger til Jernbanedirektoratets planer om en ny godsstrategi. Initiativet kan være starten på ei ny tid for godstransport på Raumabanen.

Jernbanedirektoratet starter denne måneden med å lage en detaljert plan for hvordan 18 milliarder kroner, som er satt av i Nasjonal transportplan, skal brukes for å få gods fra veg til bane – blant annet på Raumabanen. Planarbeidet skal være ferdig til høsten. Jobben lokalt skal gjøres sammen med kommunen, fylkeskommunen og andre aktører, som blant andre transportører og store transportkunder.

Initiativet er kommet fra Jernbanedirektoratet, som tar ansvar for å gjøre godstransport på bane til et reelt, miljøvennlig og konkurransedyktig alternativ til godstransport på landevegen. Og nettopp at Jernbanedirektoratet stiller med toppsjefen Elisabeth Enger på Åndalsnes for å presentere planene, gir satsingen tyngde og seriøsitet. At jernbanedirektøren sjøl tar eierskap, gir oss forhåpninger om at Raumabanen styrker sin posisjon i Jernbane-Norge.

At Enger vil prioritere Raumabanen, er tydelig: – Det er viktig for oss å sikre de strekningene som er utsatt, og det har Raumabanen vært. Derfor vil vi se helt spesielt på denne banen og hvilke behov og muligheter som finnes her, sier hun.

Det er en krevende planleggingsjobb som skal igangsettes, kanskje først og fremst på grunn av usikre rammebetingelser for Raumabanen. De siste par åra har regulariteten vært variabel, blant annet på grunn av stengninger i frykt for at Mannen skal rase ut, og at godstoget til og fra Åndalsnes har vært nedprioritert på jernbaneterminalen på Alnabru. Men Raumabanen har nå en punktlighet på 98 prosent.

Det er lovende at store kunder som Wenaas Workwear og PostNord sier at de vil bruke Raumabanen. – Vi må vite at vi får godset fram til rett tid. Gjør det det, vil vi gjerne bruke mer tog, sa administrerende direktør Kathrine Wold Deunk i møtet med Jernbanedirektoratet. Og hun er ved kjernen av Raumabanens utfordringer: Alt må handle om at kundene må få trua på tog som transportmiddel.