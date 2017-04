Klag på avslaget fra fylkesmannen

Er Eidsbygda et «typisk turiststed»? Spørsmålet er aktualisert etter at bygda fikk ny og større dagligvarebutikk, men fikk nei av fylkesmannen. – Det er nesten et være eller ikke være, egentlig. En stor del av kundegruppa på sommeren er turister, sa styrelederen i Eid Handelslag SA, Beate Kavli Volstad, til Åndalsnes Avis sist lørdag. Dermed la hun også lista for viktigheten av søndagsåpen butikk i sommerhalvåret.

Definisjonen av hva som er et «typisk turiststed» kan diskuteres, og fylkesmannen synes å la tvilen gå ut over Eidsbygda. Dagligvarebutikker får ikke holde åpent på søndager og helligdager, ifølge lova om helligdager og helligdagsfred. Ett av unntakene er kiosker og dagligvarebutikker med en samlet salgsflate på opp til 100 kvm. (den såkalte Brustadbua). Et annet unntak i lova er «(...) på områder som etter vedtak av fylkesmannen regnes som typiske turiststeder.».

Stortinget har uttalt at «Med typiske turiststeder menes i første rekke mindre steder hvor salget i perioder hovedsakelig skjer til turister. En tenker her på steder hvor antall faste innbyggere er lite i forhold til antall tilreisende/besøkende i løpet av året, eksempelvis steder som Beitostølen, Geiranger, Geilo og Lyngør. Et typisk turiststed behøver ikke å omfatte hele kommunen. Et typisk turiststed kjennetegnes videre ved at de næringsdrivende ofte er avhengig av en turistsesong, da kundegrunnlaget er for lite til at man kan overleve på salg til fastboende. (...) Det er videre et vilkår at salget i perioder hovedsakelig skjer til turister, jf. § 3 fjerde ledd. Hvor lang denne perioden må være, og hvor stor del av omsetningen som må skje til turister i denne perioden må avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle.»

Vi mener Rauma kommune må klage på avgjørelsen fra fylkesmannen, som ikke synes å kjenne de lokale forholdene godt nok. Ifølge styreleder Volstad har butikken i Eidsbygda sommerstid en omsetning som i perioder hovedsakelig skjer til turister (ikke fastboende), og den er avhengig av turistsalget for å overleve. Turistkommunen Rauma bør samtidig søke om at hele kommunen blir regnet som et «typisk turiststed», slik merknadene til lova åpner for. Da er det opp til butikkene sjøl å bestemme om de vil holde åpent eller ikke på søndager.