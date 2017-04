Når skal nettvettet sige inn?

Magnhild Vik har fått gjennomgå i sosiale medier etter at hun i Åndalsnes Avis påsto at det får større konsekvenser for folk i distriktene å miste førerkortet enn for dem som bor på større steder med et godt utbygd kollektivnett. Hun ville ikke samtykke i førerkortbeslaget da hun ble stanset av Utrykningspolitiet i Søvika på E136.

Det har kokt på sosiale medier som Facebook, Twitter og i kommentarfelt på nettaviser etter at førerkortbeslaget ble kjent onsdag formiddag. Nyheten spredte seg lynkjapt og mange har raljert over at den tidligere Farmen-vinneren på TV 2, og Sp-politikeren i Rauma, mistet førerkortet og var så frimodig å mene at folk i distriktene forskjellsbehandles.

Man trenger ikke være enig i Magnhild Viks uttalelser for å sette pris på at hun våger å utfordre med sine meninger. Men hvis man er uenig, er det svært unødvendig og fullstendig drepende for meningsmangfoldet at man sjikaneres på det groveste for sitt standpunkt. Hvor har nettvettet blitt av? Hvor har folkeskikken tatt vegen? Kan man ikke gi uttrykk for uenighet gjennom saklig argumentasjon?

Konsekvensen av «nettrolling», er at folk som stikker hodet fram indirekte trues til å holde seg unna diskusjoner i offentligheten. Det kan få følger blant annet for rekruttering inn i politikken. Hvem orker å ta på seg politiske verv hvis følgene skal bli slik Magnhild Vik nå har kjent smaken av?

Vi er av dem som mener at folk som er avhengige av førerkortet, slik melkebonden Magnhild Vik er for å kjøre ut gjødsel, pløye, så og høste, ikke skal behandles mildere enn andre grupper. Høyesterett har da også uttalt «at det spesielt for yrkessjåfører må stilles særlige krav til aktsomhetsnivået i trafikken. Det vil gjelde generelt at alle yrkessjåfører, på samme måte som andre som er avhengige av bil i sitt yrke, vil bli rammet hardt dersom de må la bilen stå. Det har ikke vært hensikten bak regelverket at yrkessjåfører skal nyte godt av kortere tapstid enn andre som ikke er avhengig av bilen til daglig.»