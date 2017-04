50 ledige stillinger vitner om optimisme

Før helga ble rundt 50 ledige stillinger i Rauma fellesannonsert i aviser over hele fylket. I ei tid der mange bedrifter sliter med følgene av oljenedturen, er så mange jobbannonser fra en og samme kommune et sterkt signal fra Rauma om ei stor framtidstro blant de næringsdrivende.

Nordveggen har flere ganger tidligere promotert ledige jobber i Rauma. Det handler på den ene siden om å tilfredsstille bedrifter og offentlig sektors behov for å sikre seg kvalifisert arbeidskraft til kommunen. Men like mye er det et utstillingsvindu for hva Rauma kan tilby av interessante stillinger og arbeidsplasser. Håpet er at det også skal føre til nye innbyggere i kommunen.

Bredden i stillingene er stor: Designer, fastlege, ambulansearbeider, nettsjef, sveiser og prosjektutvikler er bare noen av de ledige jobbene. Og antallet er imponerende – sjøl uten at de 30–40 nye stillingene i ElementPartner er tatt med i annonsekampanjen.

Annonsen er et nytt steg i å nå målsettingen i samfunnsplanen om 400 nye innbyggere, 300 nye arbeidsplasser og 200 nye boliger innen 2025.

De nyannonserte jobbene kommer godt med. De siste tallene fra Nav viser at det i Rauma, ved utgangen av mars, er 126 personer uten arbeid i kommunen, som utgjør 3,2 prosent av arbeidsstokken. Vi håper at også noen av de arbeidsledige vil være interessante for flere av de ledige stillingene.

Vi lar oss imponere over at mange bedrifter våger å stase, til tross for at svikten i oljenæringen har sendt sjokkbølger også inn over deler av Raumas næringsliv.

Vi synes Ane Marte Hammerø i Nordveggens avslutningskommentar i intervjuet med Åndalsnes Avis er en viktig melding til alle utflytta raumaværinger: «Hvis noen tenker på å flytte tilbake, så er det gode muligheter nå.»