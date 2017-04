Må ikke straffe lokalbefolkninga

Stortinget har vedtatt å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bomveger. Målene med endringene er reduserte driftskostnader og bedre brukervennlighet, det siste fordi dagens takst- og rabattstruktur er for kompleks. Men i vårt område blir dette fullstendig skivebom der blant andre innbyggerne på Vågstranda, som har bom i begge ender, blir hardt straffet økonomisk.

Over Tresfjordbrua og gjennom Vågstrandstunnelen er det tilfeldige trafikkanter som skal få prisreduksjon, mens regninga sendes til pendlere og andre hyppige brukere av bommene. Det er fullstendig uakseptabelt.

Konsekvensen av endringa er at dem som i dag har bombrikke får redusert rabatten fra 50 til 20 prosent. Det utgjør en takstøkning på 22,20 pr tur, eller 49,3 prosent på Tresfjordbrua og 11 kroner, eller 50 prosent, pr. tur i Vågstrandstunnelen.

Det var i Nasjonal transportplan 2014–2023 det ble varslet en overgang til en flat rabatt knyttet til brikkebruk for nye prosjekt. I budsjettet for 2016 ble endringene vedtatt. Det skjedde i desember 2015, og viktig å merke seg: Da var både Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen åpnet.

Det betyr, slik vi leser den vedtatte proposisjonen, at myndighetene ikke vil tvinge Eksportvegen AS til å endre takstsystem. I proposisjonen heter det at «For igangværende prosjekt betinger omleggingen enighet med lokale myndigheter. Deltakelse i omleggingen vil være basert på lokal tilslutning.»

En av overskriftene i proposisjonen, «En smidig overgang for prosjekt som er vedtatt av Stortinget», gir håp om at det skal brukes fornuft i avgjørelsen av hvilke bomselskap som skal innlemmes i den nye ordningen. «Utgangspunktet for omleggingen er at det er de samme inntektene som skal inn i hvert enkelt prosjekt, uavhengig av rabattstruktur og at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag.»

Vi gjentar: Ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag. Det grunn god nok for politikerne i Vestnes og Rauma til å si nei til et nytt takst- og rabattsystem.