HV11-framtida avgjøres nå i april

De siste tiårene er Norges forsvar gradvis nedbygget. Nå står det så ribbet og nedpint, at Forsvaret mangler evne til å forsvare landet på egen hånd. Og kanskje skal også den siste militære avdelingen mellom Nordfjord og Stjørdal – HV11 på Setnesmoen – legges ned. Blir det tilfelle, er det nærmest som å ønske fremmede makter velkommen inn i landet via Nordvestlandet.

Hva som skal skje med HV11 på Setnesmoen, er fortsatt i det blå. Det vil avhenge av hva som kommer fram i Landmaktsutredningen (LMU). Utredningen skal legge føringer for framtidas hær og heimevern. Da langtidsplanen for Forsvaret ble lagt fram sist høst, ble investeringer til Hæren og Heimevernet satt på vent i påvente av LMU.

Mye tyder på at skjebnen til Heimevernet blir avgjort allerede i inneværende måned. Men Landmaktsutredningen skal ikke legges fram før i oktober. Overfor nettstedet aldrimer.no medgir brigader Aril Brandvik, som leder arbeidet med LMU, at hovedkonklusjonene trekkes allerede i april 2017. Men du og jeg får trolig ikke vite utfallet før etter stortingsvalget. Det er beklagelig. Vi trenger i høgeste grad en offentlig debatt om Landmaktsutredningen. Og vi trenger den før stortingsvalget.

Det er en frykt i forsvarsmiljøet for at skjebnen for Heimevernet allerede er beseglet. Og at Heimevernet får stadig mindre betydning – til tross for at det er et skrikende behov for nærvær, vakthold og sikring av nøkkelobjekter i påvente av hjelp fra våre allierte ved en eventuell krise/krig.

Hva er det vi er i ferd med å gjøre? Flere sterke militære stemmer advarer mot å fortsette nedbyggingen. General Robert Mood er blant disse, og i et foredrag i Oslo Militære Samfund mandag kom han med et alvorlig varsku: «Forsvarets Operative evne handler ikke om planer, ambisjoner og kapasiteter som under ideelle forutsetninger kanskje er på plass om 10–15 år. Det handler om reaksjonsevne, kampkraft, utholdenhet og logistikk til å stå imot en seriøs motstander og påføre han tap i alle tenkelige og utenkelige scenarioer. I dag, i neste uke og neste år.»

Det er et åpenbart behov for Heimevernet. Og for et enda sterkere og mer betydningsfullt HV i Forsvaret.