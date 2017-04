Vi tåler enda mer lokal satire

Raumas befolkning er privilegerte som har et aktivt revymiljø. Flere ganger i året kan publikum la seg underholde av lokal satire framført av uredde amatørskuespillere. Vi koser oss på revy og gleder oss over at så mange legger ned så mye innsats for å få andre til å flire.

De største revymiljøene i kommunen finner vi i Måndalen, Isfjorden og på Åndalsnes – og de leverer så absolutt varene, år etter år. I forrige uke spilte Raumarevyen fem forestillinger på Rauma kulturhus med nesten full sal i hver av dem. Publikum virket så absolutt å trives. Og tilbakemeldingene var jevnt over gode.

Årets utgave av Raumarevyen ble ikke et rekordår publikumsmessig. 1.417 betalende er 140 mindre enn i fjor. Men når nærmere én av fem innbyggere i Rauma kommune betaler 250 kroner for en billett, er det et synlig bevis for at revyen spiller en rolle i lokalsamfunnet.

I en kommune der enkelte bruker utestemme inne, og valgresultat ikke nødvendigvis er det du ser, har tekstforfatterne mye stoff å ta av. Ikke uventet blir det spark på leggen til både politikere og næringslivsfolk som stikker seg fram. Slik skal det være, og slikt må man tåle. Dette er hva publikum kommer for å oppleve.

Men det er en krevende idrett tekstmakerne bedriver. Satiren skal ikke sparke nedover. Den skal være spiss og velrettet oppover og ta problemet på kornet for at den skal treffe. Slik blir urettferdighet, dobbeltmoral, fordommer og maktmisbruk raljert med på en finurlig og humoristisk måte.

Den lokale satiren har sin berettigete plass på revyscenen. Vårt råd til revytekstforfattere er derfor; fortsett å skrive om det lokale. Det er rikelig å ta av, og vi tåler enda mer.