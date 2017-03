Sporty gjort å lage korpsfest i Rauma

Det er flott å registrere at Åndalsnes og Isfjorden skolekorps, Åndalsnes Musikkforening og Åndalsnes Storband igjen inviterer til korpsfest på Åndalsnes til sommeren. Det betyr at over 1.000 musikanter kommer helga 16.–18. juni. Med foreldre og ledere kan tallet tilreisende både dobles og kanskje også tredobles.

For arrangørene er dette et kjempeløft. Det er mye logistikk som skal på plass før korpsmusikerne inntar kommunen vår. Men de har arrangørerfaringen som skal til for å påta seg en festival med så mange deltakere.

To ganger før har de arrangert korpsfestival på Åndalsnes; i 2010 og i 2013. Og nå gjør de det igjen, men med flere deltakere enn de tidligere åra. Dette er sporty gjort!

For Åndalsnes som turist- og handelssted er slike arrangement av stor betydning. 2-3.000 besøkende legger igjen mye penger i løpet av ei helg. Og når de tilreisende har fått to-tre dager med gode opplevelser i Rauma, bidrar de til den beste reklamen for stedet og kommunen som er mulig å oppnå; framsnakking – eller munn-til-munn-metoden. Dette har stor verdi for Rauma.

Musikkorps i Norge generelt sliter med rekruttering. Mange har måttet legge ned fordi barn og ungdom ikke vil være med. Men dem som ikke har prøvd det, skulle bare visst: I korps er det ikke et mas om prestasjoner – der er alle like viktige. Der kan du være en av mange som gjør sitt aller beste, og der nettopp det er godt nok. Korps er sosialt, alder og kjønn er mer eller mindre uviktig og barna lærer seg å forholde seg til, og samarbeide med, andre. Og de lærer seg at alle er like viktige. Det er rett og slett et sunt og givende miljø!

Når 1.000 musikanter skal marsjere gjennom gatene på Åndalsnes i juni, håper vi at det er mange foreldre som tar med sine håpefulle og viser dem samholdet og spillegleden. Korpsmiljøet trenger litt drahjelp fra foreldre som ser verdien av å ha barn i skolekorps. Og på sikt kan det bidra til rekruttering til både musikkforeningen og storbandet. Det er heller ikke uvesentlig.