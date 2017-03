Ungdata-funn må tas på største alvor

Antallet unge i Rauma som ruser seg på alkohol og narkotika, er overraskende høgt. Og nå har vi fått en så omfattende objektiv dokumentasjon, at det ikke må være tvil om utfordringene. Dette må politikerne og helsetjenestene i kommunen ta på største alvor.

Det kom ei tydelig melding tidlig i forrige uke fra politiførstebetjent Sindre Mittet ved Rauma lensmannskontor. Han er lensmannskontorets fremste medarbeider i arbeidet med rusrelatert kriminalitet. Til overraskende foreldre på Sørsida sa han at narkotikaproblemet i Rauma er større enn noen gang. – Fra 2012 og fram til i dag har det gått i helt feil retning. Det er på topp igjen og mye verre enn i 2007, sa Mittet. Og han erkjente samtidig at politiet har satt inn for lite ressurser for på sin måte å bekjempe problemene.

Da Ungdata-undersøkelsen – en undersøkelse om atferd blant videregåendeelever i Rauma – ble lagt fram på fredag, ble Mittets påstand bekreftet, og vel så det:

17 prosent har det siste året prøvd hasj, marihuana eller cannabis. I undersøkelsen for fire år siden svarte 11 prosent bekreftende på det samme spørsmålet

4 prosent har det siste året prøvd sterkere stoffer

72 prosent av dem som har svart har det siste året «drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset». Landssnittet er på 58 prosent

Og det synes å være sosialt akseptabelt å drikke alkohol: 71 prosent av elevene svarer at de får lov av foreldrene å drikke alkohol – landssnittet er på 48 prosent

Elevene som var til stede på presentasjonen av Ungdata-undersøkelsen var mest overrasket over at så mange foreldre lar barna drikke alkohol. Vi er enig i at det absolutt er grunn til å merke seg foreldrenes ettergivenhet.

Kompetansesenter Rus Midt-Norge, som har laget undersøkelsen, er i overkant nøktern når de fastslår at det er «Endringer i bruksmønster og holdninger til rusmidler» i Rauma. Vi mener heller at funnene gir grunnlag for alvorlig bekymring.