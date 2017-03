Studieavgift kan styrke utdanningen

Regjeringen har foreslått at studenter fra land utenfor EØS skal måtte betale studiepenger i Norge. I dag har alle studenter, uavhengig av nasjonalitet, de samme rettigheter når de studerer her i landet; de slipper å betale studieavgift.

Ifølge Aftenposten har antallet utenlandske studenter i Norge økt fra 6.000 i 2000 til 23.000 i 2016.

Denne helga skal Senterpartiet diskutere saka på sitt landsmøte. Forslaget bør få gjennomslag også der. Vi kan ikke se gode nok argumenter for at Norge skal være ett av de siste landene som ikke krever studiepenger fra utenlandske studenter. Det er kvalitet på studiene som må lokke skarpe hoder til Norge – ikke at det er gratis.

For den norske stat er ordningen kostbar. NRK har regnet på at for et gjennomsnittsstudium, vil studieplassene koste 4,3 milliarder kroner for de internasjonale studentene. Dette er penger vi kunne brukt på andre måter.

Et internasjonalt miljø ved våre høgskoler og universitet er en berikelse og en styrke. Det kan bidra til å knytte bånd på tvers av landegrenser. Men vi kan ikke se at studiepenger fra utenlandske studenter, slik de aller fleste andre land krever, skal være et stort hinder. Med å ta betalt vil man tvert imot kunne få mer penger til å løfte kvaliteten på studiene ytterligere og gjøre studieplassene i Norge enda mer attraktive.

Prinsippet om gratis studieplasser er godt og bidrar til at studier blir tilgjengelig for alle – uavhengig av mor og fars inntekt og økonomiske situasjon. Dette er en styrke for den norske utdanningsmodellen. Men gratisprinsippet vi har i Norge betyr ikke at det er gratis for alle – uansett nasjonalitet. Norske studenter som drar til utlandet må betale. Hvorfor skal vi bruke over fire milliarder på å tilby dette gratis?