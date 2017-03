Alarmerende om narko i Rauma

Det er nesten så vi ikke tror det: Det er så lite penger og ansatte ved Rauma lensmannskontor, at narkotikasaker ikke blir prioritert. Politiet opplyser at det er så nedpint ved kontoret, at de ikke får penger til overtid og nærmest må få lagt narkotikaen i hendene før de tar affære.

Situasjonen er alarmerende. For ifølge politiet har det aldri vært så mye narkotika blant ungdom i Rauma som nå. Ungdom helt ned i 15-årsalderen bruker stoff. Og salgsapparatet er kyniske og pågående. Til tross for dette, blir altså ikke narkotikasaker prioritert. Dette kan ikke justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) være bekjent av.

Det var under mandagens møte med foreldre på Sørsida at nestkommanderende ved Rauma lensmannskontor, politiførstebetjent Sindre Mittet, kom med de oppsiktsvekkende opplysningene. Og det virket ikke som han prøvde å dekke til noe i møtet med foreldre på Sørsida: «Fra 2012 og fram til i dag har det gått i helt feil retning. Det er på topp igjen; mye verre enn i 2007. Det tror jeg ikke mange er klar over. Vi har veldig mye narkotika i kommunen vår i dag», sa Mittet. Og han innrømte at politiet har gjort altfor lite.

Vi skylder ikke på ansatte ved det lokale lensmannskontoret. Dette handler i første rekke om bevilgninger, deretter om prioriteringer. Øverste ansvar sitter justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) med. Administrativt ledes politiet av politidirektør Odd Reidar Humlegård og politimesteren i Møre og Romsdal Ingar Bøen. Lokalt er lensmann Andreas Hustad satt til å prioritere ressursene han får tildelt.

Også i 2007 var narkotikasituasjonen i Rauma alvorlig. Den gang fikk man slått tilbake takket være omfattende politiarbeid. Men vi får altså ikke stanset dette uten at politiet prioriterer etterretning og etterforskning av narkotikasaker.

Vi vil adresse kritikken først og fremst til justisministeren. Vi forventer at han snarest tar affære og sørger for at narkotikasaker i Rauma prioriteres. Hvis ikke er det fare for at tilliten til politiet forvitrer.