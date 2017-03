Endelig kom det ei reiselivsmelding

For første gang på 19 år er det laget en stortingsmelding om reiseliv. Det fortjener næringsminister Monica Mæland skryt for. Vi skulle ønsket at hun kunne være mye mer konkret, men det er også mye spennende i visjonene om retningen for en så viktig næring.

Det var fredag i forrige uke at næringsministeren la fram meldingen. Det skjedde i Tromsø. Og mottakelsen har i all hovedsak vært god. Lettelser i formuesskatten på hotell og overnattingssteder blir sett på som et godt tiltak for å skape et mer bærekraftig og lønnsomt reiseliv. Det samme mener vi om at reiselivsbegrepet endelig nå også skal omfatte kultur, byliv og opplevelser.

Skal man legge til rette for at norsk næringsliv skal vokse ytterligere, må det legges stor vekt på profilering av Norge som reisemål. Vi er glad for at regjeringa ønsker at Innovasjon Norge fortsetter arbeidet med profileringsarbeidet. For å skape synlighet kreves det både profesjonalitet og kapital og Innovasjon Norge har med markedsføringen av reiselivsportalen visitnorway.com startet et arbeid som synes å bære frukter.

I reiselivsmeldingen signaliserer regjeringa at den vil «sette i gang et arbeid for på en bedre måte å kunne måle effekten av Innovasjon Norges profileringsarbeid på verdiskaping i reiselivsnæringen.» Det er bra. Men vi kunne tenkt oss at de hadde vært konkrete på hvilken strategi man skal bruke. Hvem skal man nå? Hvordan skal man selge en av verdens mest unike reiselivsdestinasjoner?

Vi har forventninger til at regjeringa, for å fremme bærekraftig ferdsel i naturen, vil «samle og markedsføre» noen tilrettelagte turstier som nasjonale turstier. «Målet er å gjøre stiene attraktive for besøk og næringsvirksomhet, ved at bruken av stiene gjøres bærekraftig og mer tilgjengelig», skriver Mæland i meldingen. Dette etter modell av de nasjonale turistvegene.

Her må reiselivet i Romsdal melde seg på. Romsdalseggen er en opplagt kandidat til en slik nasjonal satsing.