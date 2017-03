Vi kan ikke lenger se at det er en reell mulighet for å beholde skolen på Vågstranda fra høsten. Da kommunestyret tirsdag sa nei til å realitetsbehandle interpellasjonen fra Arbeiderpartiets Per Vidar Kjølmoen og Eirik Jenssen, stadfestet det i praksis vedtaket fra desember om å legge ned skolen. Derfor tror vi at løpet er kjørt for Vågstranda skole. Det kan ta for lang tid å få på plass en løsning for foreldrene som skal velge skole.

Konsekvensene er betydelige. Vi beklager at kommunestyret sa nei til å behandle interpellasjonen. For kommunestyret har kommet skjevt ut og skapt en splittelse på Sørsida som det er vanskelig å rette opp i. Politikerne håpet i desember i fjor, da de i budsjettet varslet nedlegging, at foreldrene på Vågstranda skulle bruke den offentlige Måndalen skole. I stedet ser det ut til at førsteklassingene havner på privatskolen Vike i Vestnes, 2.–6. klasse på privatskolen i Innfjorden og bare 7.-klassingene i Måndalen.

En ny behandling i kommunestyret hadde vært en mulighet til å forlenge levetida for Vågstranda skole inntil Måndalen skole er renovert. Og med en realitetsbehandling hadde det vært lettere å akseptere hvis et flertall sa nei til å opprettholde skolen enn det er til at ti politikere blokkerte at interpellasjonen skulle behandles.

Det er interessant å merke seg at kommunen ikke taper så mye penger på å legge ned skolen som mange har trodd og argumentert for. Rådmannen la for kommunestyret tirsdag fram en oversikt som viser at kommunen de første to åra faktisk tjener penger på at 32 av 39 elever velger friskolene. Men: I 2019 og 2020 viser rådmannens beregning at nåsituasjonen årlig koster kommunen 1,8 millioner kroner mer enn kommunen har tatt høgde for. Det er et betydelig beløp.

En skolenedleggelse vil i de fleste tilfeller skape sterke reaksjoner. Men når vi beklager at det ikke var flertall for å realitetsbehandle forslaget om å gi Vågstranda skole noen år til, er det fordi politikerne på nytt har sagt nei til å feste et solid grep om den offentlige skolen på Sørsida.