Sylskarp satsing på forskning og utvikling

Vi gratulerer Plasto på Åndalsnes for igjen å ha blitt nominert som «Norges smarteste industribedrift». At de i fjor havnet på seierspallen i denne konkurransen, og i år er nominert, bekrefter at Plasto tar forskning og utvikling på djupeste alvor.

Siemens-direktør Håkon Rem satte prestasjonen i perspektiv da han og en delegasjon fra selskapet mandag besøkte Åndalsnes og Plasto for å lage en promoteringsvideo om konkurransen: – Industrien vi har i Norge er i verdensklasse, så dette er ikke et NM vi driver med, men et verdensmesterskap. Industrien vi har i Norge er best i verden, sa Rem til Plasto-ledere som med god grunn kan være stolt over å lede en meget framoverlent og offensiv bedrift.

Vi lar oss imponere over at Plasto bruker 15 millioner kroner årlig på forskning, utvikling og innovasjon. De er i beintøff kamp om kundene og har hele verden som konkurransearena. Plasto har sett at skal de hevde seg, så må de henge med i utviklingen. Mange bedriftsledere har mye å lære av hvordan Plasto-ledelsen orienterer seg: Bygger- og orienterer seg i nettverk, henter kunnskap fra hele verden, er omstillingsvillige og deler kunnskap med andre. «Vi tror det kommer mer inn av ei åpen dør, enn hva som går ut», sier Lars Stenerud om delingskulturen deres der de inspirerer andre og lar seg inspirere.

Plasto har vært gjennom en tøff tid. Også de ble truffet hardt av nedturen i olje- og gassnæringen. Omsetningen stupte, og bedriften måtte nedbemanne. Heldigvis har de skaffet seg flere bein å stå på, blant annet havbruk. Det er innenfor denne næringa at de har utkonkurrert kineserne.

Plasto har brukt mye ressurser på automatisering og robotisering. Det er nå flere roboter enn ansatte i lokalene på Øran. Det er selvfølgelig en beklagelig side at roboter overtar for mennesker, men det handler om å være konkurransedyktige på både pris og kvalitet. Bare slik kunne Plasto konkurrere ut kinesiske aktører. Vi tror robotiseringen har trygget bedriften, og de gjenværende ansattes framtid.