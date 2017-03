Vurder seriøst å utsette nedleggelsen

Kommunestyret må seriøst vurdere å fortsette drifta av Vågstranda skole. Politikerne må se at de er i ferd med å miste kontrollen på skolen på Sørsida. Den kan de ta tilbake ved å gi Vågstranda skole liv i noen år til, og med det kjøpe seg tid til å finne en bedre løsning. Men i verste fall er det for seint.

Det som nå skjer er at alle kommende førsteklassingene er søkt inn på friskolen i Vikebukt i Vestnes. Og 2.–6. klasse vil til friskolen i Innfjorden. Kun 7.-klassingene ser ut til å bli elever ved Måndalen skole. Det resulterer i at den økonomiske forutsetningen for nedleggelsen trolig er borte. Kommunen sparer ikke 3,5 millioner kroner i året. Det blir mye mindre. Og er det da verdt det?

Administrasjonen i kommunen regner nå på hva den sparer på å legge ned Vågstranda skole. Trolig er innsparingspotensialet smuldret bort: Kommunen må betale skoleskyss for elevene, eventuell spesialundervisning er fortsatt et offentlig anliggende og kommunen mister tilskottet til hver elev. Hvor mye av de forventete 3,5 millioner kronene årlig som kommunen sparer, blir spennende å høre. Og med bedret kommuneøkonomi, har politikerne et noe større handlingsrom.

Vi har til spørsmålet om å si ja eller nei til friskole på Vågstranda, argumentert for at politikerne må ha kontroll om skoletilbudet i kommunen. Ikke fordi vi mener at friskoletilbudet ikke er godt, men fordi vi har en tro på at det offentlige har de beste forutsetningene til å gi elevene et best mulig tilbud. Og da må lokalpolitikerne ha kontroll på hele tilbudet.

Kontrollen mistet politikerne da Innfjorden fikk etablere friskole. Da fikk også foreldrene et valg. Og det er viktig å merke seg at det er helt legalt å velge friskole – og definitivt når kommunen ikke har protestert mot å gi dem den muligheten.

Skolen på Vågstranda er ennå ikke vedtatt nedlagt. Det skal først skje i april. Men det politikerne gjorde i desember i fjor, var å planlegge en nedleggelse av skolen. I det lå det et også en forventning om at elevene skulle overføres til Måndalen. Men når foreldrene nå skygger den offentlige skolen, er forutsetningene for vedtaket endret fullstendig.