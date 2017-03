Endelig ble det Romsdalens tur

Endelig skal E136 gjennom Romsdalen få den oppgraderingen som vegen behøver. Regjeringen og deres støttepartier fortjener honnør å ha gitt den såkalte Eksportvegen et nødvendig løft i Nasjonal Transportplan (NTP). Planen deres er å bruke 3,4 milliarder kroner på ulike forbedringer på strekningen Ålesund-Oppland grense.

E136 er utvilsomt den viktigste vegen ut og inn av fylket. På europavegen kjører daglig 500 trailere som frakter varer for import og eksport. Og det er ventet at trafikken bare vil øke i åra framover. Da er det av stor betydning at standarden løftes , både med tanke på trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet.

I NTP blir det, ifølge regjeringspartiene og deres støttepartier, planlagt å gjøre disse utbedringer på E136:

Breivika-Lerstad, vegen fullfinansieres i første NTP-periode

Ørskogfjellet sør: Bygges ut med forbikjøringsfelt

Flatmark-Monge-Marstein: Retter opp vegen

Stuguflåten-Rødstøl: Krabbefelt

lDølsteinfonna-Fantebrauta: Rassikring

Når den svingete og smale strekningen Flatmark-Monge-Marstein i Romsdalen blir utbedret, blir en av de største flaskehalsene på Eksportvegen borte. I dag er det både svingete, smalt, det er nedsatt hastighet og det er alt annet enn trygt å ferdes der.

Hver vinter ser vi behovet for krabbefelt fra Rødstøl til Stuguflåten. Når ett vogntog får trøbbel opp bakkene, blir det umulig for de andre å passere. Dermed står trafikken. Og for både transportører og bedrifter er tid det samme som penger.

Det er med glede vi konstaterer at regjerningspartiene og støttepartiene vil bruke 3,4 milliarder på E136. Og det er gledelig å se at E136 ligger inne i første del av NTP-perioden. Det gjør at det er håp om å være igang med utbedringene innen fem år.

For Rauma og Romsdal er E136-oppgraderinga godt nytt. Men det er viktig å merke seg at vi ikke har fått sett et eneste dokument fra regjeringen. De har så langt kun presentert noen godbiter. Hva som ikke prioriteres, er foreløpig en godt bevart hemmelighet. Først når vi ser helheten, kan vi vurdere NTP.