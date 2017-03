Sølv som er godt som gull

Vi gratulerer Rauma videregående skole med sølv i Tine MatCup. Andreplassen sist helg er svært viktig både for skolen i Rauma og for de videregående skolene som tilbyr yrkesfag. Andrepremien kan være med på å gi restaurantfag spesielt, og yrkesfag generelt, et løft. Vi tror sølv er godt som gull!

Elevene Håvard Onsøyen, Malin Sæther, Daniela Yasmin Holen og Ida Karin Romuld har med sin andreplass blant 60 lag fra hele Norge, gjort hele Rauma stolte. De har sørget for å skape interesse for restaurant- og matfag lokalt. Sølvet forteller at det jobbes godt ved Rauma videregående skole, og når man får slike resultat, bør det inspirere flere unge til å velge yrkesfag.

Det er ikke tvil om at den gode plasseringen kom på et svært heldig tidspunkt for skolen. Sist onsdag, den 1. mars, var det søknadsfrist til de videregående skolene, og hvis noen var i tvil om at de skulle velge Rauma, var oppmerksomheten rundt sølvplassen kanskje avgjørende for enkelte elever.

Skolen har de siste åra hatt god søkning til restaurant- og matfag, men det er av en eller annen grunn ikke så mange ungdommer fra Rauma som har valgt studieretningen. Deltakerne på Tine MatCup i Stavanger har i alle fall gjort sitt for at andre ungdommer har fått opp øynene for kvaliteten på yrkesfagtilbudet ved Rauma videregående skole.

Det vil i åra framover være et stort behov for dyktige fagarbeidere, over hele landet. Dermed må også en høgere andel elever fra ungdomsskolene velge yrkesfaglig retning framfor studiespesialisering. De siste månedene har det fra mange hold vært drevet en storstilt kampanje for å få ungdom til å se mulighetene som yrkesfag kan gi. Både foreldre og skoler er bedt om å gjøre hva de kan for å påvirke unge til å velge yrkesfag.

Vi er glad for å se at yrkesfag ser ut til å ha fått en høgere anseelse, også blant ungdom. Det er nødvendig dersom det skal bli utdannet flere fagarbeidere.