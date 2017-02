Tøffe tider i alpinanleggene

Det er blir stadig vanskeligere å skulle drive alpinanlegg ved kysten i Norge. Årsaka er at vintrene ikke er som før og at mindre snøfall og høgere temperaturer skaper en svært uforutsigbar drift. Men skal vi beholde alpintilbudene, må vi vite å bruke dem når snøen er kommet.

Sist helg var vi på besøk i Rauma Skisenter i Skorgedalen. Der var det kommet nok snø igjen etter en mildværsperiode. Etter timevis med trakking siden torsdag, var forholdene meget gode og det var kø i heisen. Flere vi snakket med uttrykte både glede over å ha anlegget på plass, men også viktigheten av å støtte opp om tilbudet.

Det må mange slike helger til for å sikre økonomien til Rauma Skisenter AS. Hittil denne sesongen har de kjørt inn rundt 150.000 kroner, men selskapet må ha inntekter på en halv million for å det til å gå rundt. Og skal de få til det, må snøen bli liggende til og med den seine påska i år.

I Tusten Skiheiser i Molde har ikke driftsleder Pål Nakken opplevd dårligere snøvinter siden han begynte i 2007. Riktignok beroliger eier Erik Berg overfor Romsdals Budstikke at det må minst fem slike vintre på rad før det er fare for drifta, men det er et faktum at milde vintre gir lavere inntekter

Vestnes kommune kaster kortene og trekker seg ut av Ørskogfjell skisenter. Kommunen sletter gjelda på 3,7 millioner kroner og overfører skisenteret til Ørskogfjell Skilag, ifølge Romsdals Budstikke. Skisenteret har sviktende inntekter og store underskudd de siste to åra

Det er ingen trøst for de 20 nøkkelpersonene som legger ned enormt med gratisarbeid i skisenteret i Skorgedalen, men flere andre alpinanlegg i nærheten har de samme utfordringene:

«Nesten ikke til å tro» Fra én meter snø til barmark på ei uke.

For Raumas befolkning er skisenteret i Skorgedalen av stor betydning. Å ha et alpinanlegg i lokalmiljøet er ikke alle forunt, og noe vi må vite å verdsette. Takk til alle frivillige for jobben. Mange av oss benytter anledningen når muligheten er der, og reiser opp i Skorgedalen for å kjøre alpint. Men én forutsetning må være på plass: Det må være snø i anlegget.