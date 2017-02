Gavepakken til Møre og Romsdal

Regjeringen og støttepartiene sørget tirsdag kveld for at det er flertall på Stortinget for ti regioner i Norge, og at Møre og Romsdal får stå alene. Det er en gavepakke for vårt fylke – og ikke minst til Romsdalsregionen.

Alternativet var mye verre: Regionreformen kunne presset Møre og Romsdal til å bli en utkant, enten med Vestlandet, der Bergen ble et tyngdepunkt, eller nordover med Trondheim som befolkningsmessig sentrum. Vi tror at interessene for dem som i dag er innbyggere i Møre og Romsdal ville havnet i skyggen for en sterk Bergens- eller Trondheims-region. Nå får vi i større grad enn ved en sammenslåing, være herre i eget hus. Og det er for en kommune som Rauma enklere å nå fram med argumentasjon til Molde enn det er å bli lyttet til i Bergen eller Trondheim.

Men det er helt klart også noen utfordringer når Møre og Romsdal blir stående alene. Regionen blir blant landets minste regioner målt etter innbyggere. Mens regionen rundt Østlandet skal ha 1,1 millioner innbyggere, blir Møre og Romsdal lett på kjøttvekta med sine 265.000 innbyggere. Da blir det viktig å løfte fram verdiskapningen som en av våre aller største fordeler. Der er vi på andreplass blant regionene.

Innad i fylket er det fortsatt en stor jobb som ligger og venter før kartet kan tegnes. Kristiansund og fem andre kommuner på Nordmøre ønsker å melde overgang til Trøndelag, og lar seg ikke skremme av at de blir en utkant i storregionen. «Det kan ikke bli verre enn i dag», er oppfatningen på deler av Nordmøre, med et klart stikk til dagens fordeling i Møre og Romsdal fylke. Men jo flere kommuner som får forlate Møre og Romsdal, dess større blir utfordringen i å skape en slagkraftig region. Vi håper derfor at hele fylket kan stå samlet og se muligheten som det nye norgeskartet gir oss.

Det store spørsmålet, som sjøl ikke regjeringa svarer på, er hvordan oppgavefordelingen blir for de nye regionene. Vi undres: Hvordan kan man dele inn i regioner uten å ha en tanke om hva regionene skal gjøre?