Et godt tiltak for å styrke distriktene

Antallet statlige arbeidsplasser har vokst himmelhøgt i Oslo. Derfor er det på høg tid at det øvrige Norge tilgodeses med statlige stillinger, både for at mindre steder skal få tilført nye arbeidsplasser, men også for at små lokalsamfunn skal få den vitamininnsprøytingen som dette myndighetsgrepet vil gi.

Det var torsdag at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) slapp nyheten om at regjeringa kommer til å flytte og etablere inntil 1.200 statlige arbeidsplasser og 600 studieplasser utenfor Oslo. Regjeringspartiene har sammen med Venstre, flertall på Stortinget.

Men utflyttingen av arbeidsplasser bøter bare på noen av utfordringene som mange kommuner, byer og tettsteder utenfor Oslo sliter med. For etter at titusener av arbeidsplasser er lagt ned som følge av oljenedturen, skal det naturligvis mye mer til enn 1.200 statlige arbeidsplasser for å kompensere tapet fullt ut. Men det hjelper på! Vi tror imidlertid at utflyttingen fra Oslo har positive konsekvenser som overgår kompenseringa av tapte arbeidsplasser: Nye statlige jobber skal fylles med kompetanse, stillinger som i dag i stor grad er sentralisert til Oslo, og som nå flyttes til distriktene.

Ifølge Difi, Direktoratet for forvaltning og IKT, er det i Oslo 46.000 statsansatte, som er sju prosent av folketallet. Hadde vi hatt like mange i Møre og Romsdal, skulle det vært 18.642 statsansatte, mens det er 3.900. I Rauma skulle vi hatt 525 statsansatte, mens det i realiteten er 32. Skjevfordelingen er påtakelig.

Vi er tilhengere av å styrke Distrikts-Norge, og derfor mener vi også at regjeringa tar et riktig grep. Men vi forstår at det stilles kritiske spørsmål til konsekvensene; særlig for ansatte i Oslo som enten må flytte eller pendle. Argumentasjonen vi imidlertid ikke kjøper, er at desentraliseringa svekker de statlige tjenestene. Det er det så langt ingen som har overbevist oss om.

Mange bransjer i det private næringsliv gjennomgår i disse tider store omstillinger – en omstilling som statlige ansatte i stor grad har vært forskånet fra. Men skal utkants-Norge styrkes, er også statlige ansatte nødt til å bli med på endringene.