Sett på hjullås og krev inn pengene

Utenlandske transportører som sniker seg unna bøter i Norge, tilraner seg et konkurransefortrinn og bidrar til å radere ut norsk transportnæring. Det må norske myndigheter stanse snarest. Sjøl om det er ressurskrevende, så må det oftere brukes hjullås.

Det var i tirsdagens Åndalsnes Avis vi leste intervjuet med Rauma-lensmann Andreas Hustad, som sa at en bøtelagt sjåfør ikke får dra av gårde før han har gjort opp, eller at det foreligger bankgaranti. Vi snakker her om grove tilfeller med politianmeldelse og bot. I to nylige tilfeller i Romsdalen brukte Statens vegvesen hjullås på trekkvognene for at de ikke skulle stikke av. Og nøkkelen til hjullåsen er det politiet og Vegvesenet som har.

Men politikerne og øvrige myndigheter sitter på en annen «nøkkel», som kan løse det som handler om konkurransevilkår, trafikksikkerhet og sosiale forhold for sjåførene. De må sette inn flere tiltak for å stanse galskapen. Og mye gjøres allerede: Innføring av obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy, kraftig økning i kontroller av tunge kjøretøy, skjerpete krav til vinterdekk på både trekkvogn og hengere og det kampanjen «Trygg trailer», som opplyser om krav til vinterutrustning. Dessuten er retten til bruk av hjullås styrket.

1. januar 2015 ble det innført et påbud om obligatoriske bompengebrikker for tunge kjøretøy. Før innføringen var det to av tre vogntog som ikke betalte. Etter innføringen er det 97 prosent som betaler. – Hvis utenlandske transportører kan slippe unna, når en kjenner til de kostnader det er med bompenger mellom Ålesund og Oslo – ja, da er det bare å rette hendene i været. Da er vi fortapt, sa transportveteranen Svein Kroken til Åndalsnes Avis i den tidligere nevnte artikkelen.

Sjøl om samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har satt ut i livet flere nye tiltak, må det gjøres enda mer. Når Staten har 253 millioner kroner utestående hos utenlandske sjåfører for manglende betaling av bøter og ulike forenklete forelegg, er det et signal om at det ikke gjøres nok. Det kan ikke være slik at hvis en kjører tungtransport med utenlandske skilt, så slipper en unna å betale. Da er systemet så svakt at det undergraver en hel norsk transportnæring og deres konkurransevilkår.