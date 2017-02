Ingen grunn til å styre unna enkeltskoler

I lørdagens Åndalsnes Avis, under overskriften «– Foreldre, tenk dere om» tar rektor ved Måndalen skole, Bjørn Nord, et oppgjør med holdninger enkelte har til skolen han leder. Samtidig advarer han foreldre for konsekvensene når de velger bort Måndalen skole.

Rektoren fortjener honnør for at han står fram i lederrollen og tar til motmæle. Det handler om påstander som han mener det ikke er dekning for å framsette, og som rammer både elever og ansatte ved skolen. Ifølge ham er det langt fra så negativt som enkelte vil ha det til, og da er slike påstander skadelige. «Det kan føles nedbrytende og sårende for oss som hører til skolen at det settes ut påstander om at vi ikke kommer godt ut sosialt i undersøkelser. Tvert imot er Måndalen på ei eksklusiv liste i fylket over skoler der elevene opplever at de har et trygt og godt læringsmiljø uten mobbing», sa Nord i intervjuet. Og så godt jobbes det ved skolen, at han nylig ble invitert til å fortelle om arbeidet til et beredskapsteam mot mobbing, som er ei nasjonal satsing.

Slik vi ser det er det ingen grunn til styre unna noen skoler i Rauma kommune, verken offentlige eller private. Kvaliteten på læring, trivsel blant elever og lærere, og resultatoppnåelse, er jevnt over godt i hele kommunen. Det viser tallene fra tilstandsrapporten for grunnskolen i Rauma, som hvert år legges fram. Men at det er forskjeller fra skole til skole og fra klasse til klasse, er både riktig og all grunn til å jobbe med og å forbedre.

Vi forstår at skuffelsen er stor på Vågstranda. Mye har de siste par åra gått i motbakke; innkreving av bompenger, vedtak om nedleggelse av skolen på Vågstranda og til slutt et nei til å etablere friskole. Dette har gjort at bygdefolket, helt naturlig og helt legalt, orienterer seg i flere retninger. Og det mener vi foreldre og øvrige innbyggere skal respekteres for.

Men vi forventer også at foreldre lytter til rektor Bjørn Nords advarsel om konsekvenser av å styre unna Måndalen skole. Hvis elever splittes er det uheldig for elevene sjøl. Og det kommunale skoletilbudet kan forvitre. Begge deler mener vi er beklagelig.